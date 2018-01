"We verkopen van alles... Behalve onze wapens" LEGER ZET LOKT TIENTALLEN GEÏNTERESSEERDEN NAAR KAZERNE ERIK DE BLOCK EN CHRISTOPHE MAERTENS

24 januari 2018

02u39 0 Ieper Wie authentieke spullen van het leger op de kop wilde tikken, moest gisteren in de Lemahieu-kazerne in Ieper zijn. Er stonden voertuigen in de etalage, maar je vond er vooral kledij en werkmateriaal. "Dankzij deze overtreklaarzen hoeven bezoekers hun schoenen niet meer vuil te maken en is mijn hop beschermd tegen ziektes", zegt hoppeteler Eric Lagache.

Enkele tientallen geïnteresseerden daagden gisteren in de kazerne op. "Je kan hier per opbod kopen", vertelt majoor Jean De Ghellinck. "Het gaat om afgedankt materiaal van het leger, maar alles is natuurlijk nog bruikbaar. Geen wapens natuurlijk, wel spullen die je thuis of voor het werk kan gebruiken." Het Belgisch leger houdt ongeveer één keer per maand een verkoop, maar dat gebeurt niet alleen in Ieper, maar ook op andere locaties in het land. "De opbrengst wordt geïnvesteerd in nieuw materiaal. Goederen die niet verkocht raken, bieden we bij een volgende gelegenheid opnieuw aan." De verkoop gebeurt in loten, er kunnen dus enkele grotere hoeveelheden worden aangekocht. De voertuigen werden wel per stuk van de hand gedaan. De bezoekers kregen eerst de kans om alles eens te bekijken.





Herinneringen

Hoppeteler Eric Lagache uit Poperinge was samen met zijn zoon Hannes naar de kazerne afgezakt. "Ik kocht hier een lot overtreklaarzen voor de mensen die bij ons het hoppeveld bezoeken. Zo moeten ze hun schoenen niet vuil maken én is de hop beschermd tegen de verspreiding van ziektes. Ik heb daarbij ook een lot handschoenen moeten kopen. Die had ik niet echt nodig, maar misschien vind ik wel gegadigden." Voor Eric brengt het bezoek aan de kazerne van Ieper wel wat herinneringen naar boven. "Veertig jaar geleden deed ik hier mijn legerdienst. Ik was toen een van de beste chauffeurs die hier rondliepen, ze spreken er nog over (lacht)."





Tandhygiëne

Buiten staan Loesia Tryssesoone uit Koksijde en Jolien Vandoorne uit Zonnebeke naar de voertuigen te turen. In mei vorig jaar overhandigde radiozender Qmusic hen een 'Plezante Premie' van vijfduizend euro. Dat geld gebruiken ze voor hun goede doel 'Nexal Retane' om de tandhygiëne in Senegal te verbeteren. "We waren op zoek naar een bestelwagen. Maar degene die we op het oog hadden, hebben we niet gekocht, omdat die te duur bleek", vertellen de twee studentes geneeskunde. De bestelwagen veranderde uiteindelijk van eigenaar voor 3.000 euro. "We hebben een stage in Senegal achter de rug. Daar zagen we dat de bedelkinderen totaal geen medische zorg kregen. Wij vonden dat we daar wel iets konden aan doen op vlak van tandhygiëne. Daarom begonnen we met de inzameling van tandenborstels en tandpasta. We hebben er ook consultaties gehouden met Senegalese en Vlaamse tandartsen. Nu dachten we eraan om een bestelwagen in te richten als tandartsenkabinet en die dan tot daar te rijden, zo'n 5.000 kilometer ver. Zo kunnen we teams van tandartsen naar ginder sturen, waar ze gebruik kunnen maken van de bus." Wie een bestelwagen of bus kwijt wil voor het project, kan mailen naar nexalretane@gmail.com.





Tussen de spullen die gisteren te koop werd aangeboden, stond ook een autobus. Die kreeg als aanvangsprijs 30.000 euro mee. Even leek het alsof een man in het publiek de bus wilde kopen, want hij stak onmiddellijk zijn hand op. Hij was evenwel aan het zwaaien naar een vriend die wat verder stond, tot grote hilariteit. Ondanks het feit dat de autobus niet van eigenaar veranderde, sprak majoor Jean De Ghellinck toch van een goede verkoop. De precieze opbrengst is nog niet duidelijk.