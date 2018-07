"Waarom geen speelplein naast kerk?" SP.A-RAADSLID PLEIT VOOR MEER SPEELRUIMTE IN CENTRUM CHRISTOPHE MAERTENS

02u31 0 Ieper Volgens gemeenteraadslid Valentijn Despeghel (sp.a) zijn er te weinig speelpleinen in Ieper. "25 in het centrum, en binnen de vestingmuren zijn er slechts twee." Hij denkt aan speelpleinen naast kerken, of tijdelijke speeltoestellen op de markt.

Groot Ieper beschikt in totaal over meer dan 40 speelpleinen. "Veel zou je denken, maar niet in vergelijking met het aantal inwoners", zegt Despeghel. "In het centrum van Ieper hebben we bijna 25 speelpleinen voor ruim 20.000 inwoners. Binnen de muren van de vestingmuren zijn er maar twee, namelijk in het Astridpark en aan Zaalhof. Voor ongeveer 8.000 inwoners. Het is niet evident om in de binnenstad open ruimte te creëren, maar als we creatief zijn, dan zijn er mogelijkheden."





Veel opties

Het raadslid denkt aan vrije ruimtes in de buurt van kerken. Een andere mogelijkheid is privétuinen openbaar maken, waar speelmogelijkheden kunnen worden voorzien. "Of we kunnen speelelementen aanbrengen in het straatbeeld zoals hinkstapspringtegels. En waarom zouden we tijdens het zomerverlof geen tijdelijke speeltoestellen in de marktomgeving plaatsen?"





Uit de resultaten van de gemeentemonitor blijkt echter dat 72 procent van de inwoners vindt dat er voldoende speelpleinen zijn. "Daarmee scoren we heel wat beter dan het gemiddelde op het niveau van het Vlaams Gewest, dat 61 procent is", aldus Schepen Eva Ryde (N-VA). "In totaal hebben we 43 speelterreinen, wat 1 per 814 inwoners is. Dat is gelijkwaardig met de omliggende gemeenten. Daarnaast zijn er heel wat andere publiek toegankelijke speelruimtes, zoals bijvoorbeeld parken, de vestingen, bossen en sportruimtes, waar kinderen zich toch ook kunnen uitleven."





Buiten de muren

Volgens de schepen is het aantal speelpleinen in het stadscentrum inderdaad beperkt. "Maar buiten de stadsmuren zijn nog ruimtes beschikbaar." Het idee van speeltuig op de markt werd al eens bestudeerd, maar blijkt een te grote investering om de veiligheidsnormen te halen. "We blijven echter uitkijken om de ruimte voor jongeren en kinderen te vergroten en uit te breiden waar mogelijk", aldus de schepen.