"Voorbeeld van hoe de natuur alles overwint" ONKRUID TUSSEN BEELDJES PALINGBEEK WORDT NIET GEWIED CHRISTOPHE MAERTENS

18 juli 2018

02u51 0 Ieper Tussen de 600.000 beeldjes die deel uitmaken van het project 'Coming World Remember Me' in de Palingbeek in Zillebeke, groeit er heel wat onkruid. Volgens de initiatiefnemers is dat net de bedoeling. "Het is echter geen mooi zicht", aldus een bezoeker.

Terwijl er door de grote droogte op heel wat plaatsen niet veel meer blijkt te groeien, is dat op de land art installatie Coming World Remember Me op de Palingbeek wel het geval. Dat kunstproject brengt een eerbetoon aan de 600.000 slachtoffers van WO I. Tussen de 600.000 beeldjes, die allen een gesneuvelde soldaat vertegenwoordigen, staat op dit moment heel wat onkruid. "Er komen regelmatig vragen van bezoekers over het onkruid in de installatie", klinkt het bij vzw Kunst, die het project in opdracht van de provincie uitvoerde. "Het was van bij het begin van het concept de bedoeling van kunstenaar Koen Vanmechelen en curator Jan Moeyaert dat de installatie deel zou uitmaken van de prachtige natuur van het domein. Dat de natuur gaandeweg de installatie zou overnemen maakte deel uit van de hele visie. Om het proces te vertragen werd er wel een biologisch afbreekbaar worteldoek onder de beeldjes gelegd. Verdere stappen om het onkruid te verwijderen worden er niet ondernomen. Sommige bezoekers nemen aanstoot aan dit onkruid, maar wij zien het net als een mooie cyclus die perfect past binnen de artistieke visie en missie van het project. De klei van de beeldjes, die voor een groot deel uit de Ieperse bodem komt, wordt voor een groot deel teruggegeven aan de natuur op deze plaats waar zo veel bloed en levens werden verspild."





Veel bezoekers storen zich inderdaad aan het onkruid dat momenteel welig woekert. "Toen ik een vriend vertelde dat ik een bezoek zou brengen aan de expo, vroeg hij me of ik onkruid zou wieden", zegt Denis Dujardin (55) uit Brugge. De man is samen met zijn partner voor het eerst op bezoek op de installatie. "Nu ik hier ter plaatse ben, snap ik wat hij bedoelde. Er staat inderdaad heel wat onkruid tussen de stenen." Denis vindt dat jammer, maar zegt dat het een voorbeeld is van hoe de natuur alles overwint.





Zelf verwijderen

Ook bezoekers Liesbet Douwen (43) uit Westerlo en Bart Debeuf (46) uit Izegem valt het onkruid op. "Het is de eerste keer dat we een bezoek brengen aan de installatie en die is echt wel indrukwekkend. Jammer van het vele onkruid", aldus Bart en Liesbet. "We wilden het eigenlijk zelf beginnen te verwijderen, maar we hebben er de gepaste kledij niet voor aangetrokken (lacht)."





De installatie loopt nog tot 11 november. "We streven ernaar om na afloop van de expo de beeldjes op een respectvolle manier te verwijderen", klinkt het. Eind dit jaar krijgen eerst alle peters en meters, de mensen die een beeldje maakten, de kans om een van de werkjes op te halen. De andere beeldjes kunnen in een museum terechtkomen, zowel in binnen- als in buitenland.