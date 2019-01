‘Verliefd, verloofd, getrouwd’ Christophe Maertens

09 januari 2019

Nicole Lehoucq geeft op 25 januari een voordracht over ‘verliefd, verloofd en getrouw’ door de eeuwen heen. “Ondanks gearrangeerde huwelijken werden graven en gravinnen wel eens verliefd. Minder bekende romantici hadden nood aan waaiers, brieven en bloemen om hun gevoelens kenbaar te maken. ‘Lange vrijage is zelden marriage’ zegt een oud spreekwoord, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn geweest. In elk geval zijn Amor en Cupido present tijdens deze hartverwarmende lezing”, klinkt het bij de Gidsenkring Ieper. Nicole Lehoucq is gids bij de Gents gidsorganisatie Gandante en was leerkracht geschiedenis aan het PHTI in Gent. De voordracht vindt plaats in het auditorium van de Heilige Familie Ieper en begint om 20u.