"Verhaal gedeeld om lotgenoten hoop te geven" 'Gevoel voor Tumor' put inspiratie uit ervaringen Ieperling CHRISTOPHE MAERTENS

18 april 2018

02u40 0 Ieper Bij Ieperling Bram Verslyppe werd lymfeklierkanker vastgesteld tijdens zijn studie burgerlijk ingenieur. Zijn ervaringen werden verwerkt in het Eén-programma 'Gevoel voor Tumor'. "Mijn raad? Hou de moed erin", vertelt de man, die genezen is.

'Gevoel voor tumor' vertelt het relaas van Tristan Devriendt, een student geneeskunde, die kanker krijgt. Het verhaal is gebaseerd op wat VRT-medewerker Leander Verdievel meemaakte. Die kreeg in 2003 af te rekenen met neuskanker. Leander genas en besloot iets te doen met zijn verhaal. Het tv-programma is daarvan het resultaat. Verdievel ging in dat kader op zoek naar lotgenoten, om ook hun ervaringen te verwerken in het programma.





Bronchitis

Een van hen is Ieperling Bram Verslyppe. Die man kreeg in 2012 een bronchitis die maar bleef aanslepen. "Ik had af en toe ademtekort tijdens het voetballen. Na meerdere doktersbezoeken werd uiteindelijk bloed afgenomen", klinkt het. Kort daarop volgde de keiharde diagnose: lymfeklierkanker. De behandeling werd opgestart maar het genezingsproces verliep met veel ups en downs. "Na mijn eerste behandelingsperiode hadden de artsen gezegd dat er meer dan 90 procent kans op genezen was. Dan heb je hoge verwachtingen, maar ik kreeg al snel te horen dat ik weer ziek was. Ik ben drie keer hervallen."





Bram Verslyppe probeerde er wel steeds het beste van te maken. "Na een aantal chemosessies is er altijd een periode dat je moet afwachten om te zien of alles weg is. Ik probeerde daarin mijn leven zoveel mogelijk verder te zetten. De eerste keer ben ik weer beginnen te sporten en later werkte ik ook mijn thesis af." Bram werd ziek tijdens zijn studies burgerlijk ingenieur chemie. "Het moest normaal mijn laatste jaar worden. Ik kon tijdens de behandeling niet echt les volgen, maar ik ben toch geslaagd voor mijn examens. Mijn thesis kon ik echter niet afwerken. Uiteindelijk kon ik afstuderen met slechts een semester vertraging."





Angst blijft

Momenteel gaat het goed met Bram. "Mijn laatste behandeling kreeg ik in juli 2015 in Rijsel. Omdat het een experimentele behandeling was, waren de gevolgen nog niet echt gekend. Ik heb veel afstotingsreacties gehad en heb dus veel medicatie moeten nemen." Bram zit altijd wel een beetje met de schrik om te hervallen. "Telkens als ik koorts heb of veel moet hoesten, flitst de gedachte aan kanker weer door mijn hoofd. Ik ga niet van het ergste uit, maar je moet toch voorzichtig blijven." Gelukkig kreeg hij enorm veel steun van zijn vriendin. De Ieperling wou vooral meewerken aan het programma, waarvan ook een boek met de getuigenissen verschijnt, om andere patiënten een hart onder de riem te steken. "Er is altijd nog een beetje hoop. Voor mij zag het er op een bepaald moment ook echt niet goed uit, maar ik ben dan uiteindelijk toch genezen."