"Van hieruit veroverde hij lokale theaterwereld" GEDENKPLAAT VOOR CABARETIER GERARD VERMEERSCH CHRISTOPHE MAERTENS

12 juli 2018

02u40 2 Ieper 'De Kwaremont ligt open', met deze legendarische sketch nestelde Gerard Vermeersch zich in het collectieve Vlaamse geheugen. De woordkunstenaar heeft nu ook zijn eigen gedenkplaat gekregen in Ieper.

"De 'Beweging Vlaanderen-Europa' engageert zich voor een 'open Vlaamse identiteitsbeleving' in Europa", steekt ondervoorzitter Mark Delreux uit Ieper van wal. "Een van de zaken die we doen, is de herinnering levend houden van opvallende Vlaamse persoonlijkheden. Dat gebeurt met een gedenkplaat op een plek verbonden aan het leven van de persoon."





Samen met de Confrérie Gerard Vermeersch onthulde de organisatie op de kruising van de Crescendostraat met de Gerard Vermeerschstraat in Ieper een gedenkplaat.





Liefde voor podium

"Die plaat hebben we al een tijdje liggen, want aanvankelijk wilden we ze aan zijn woning in Brugge hangen, maar dat huis kwam leeg te staan", aldus Mark Delreux. "Toen de stad Ieper een tijd geleden een straat naar hem vernoemde, wisten we meteen waar naartoe. Hier in het zaaltje veroverde hij samen met zijn broer de plaatselijke toneelwereld. Hier groeide zijn liefde voor het Woord en voor het podium."





Gerard Vermeersch werd geboren in Ieper op 8 juni 1923. "Als acteur, leraar en kleinkunstenaar was hij mettaal vergroeid", klinkt het. "Hij speelde met woorden en gaf ze aan het publiek door met een vanzelfsprekende eenvoud." Gerard Vermeersch kreeg de tijd niet voor een internationale doorbraak, want hij stierf op 29 augustus 1974. Zijn 'Kwaremont ligt open' en 'Loodgieter, wanneer kom je lood gieten' zijn zijn bekendste wapenfeiten.





Gerard Vermeersch maakte een doortocht aan het het Gentse Koninklijke Conservatorium. Vervolgens werd hij leraar Voordracht en Dictie. De laatste jaren van zijn leven gaf hij les aan het Koninklijk Conservatorium in Gent. De artiest speelde, regisseerde, schilderde en schreef voor theater. "Radio 2, toen nog Radio Kortrijk, was zijn thuisbasis. Samen met onder meer Oswald Maes, Rita Lommée en Roza Jonckheere bouwde hij verschillende programma's uit."





Ieperling Jef Callens, die ook bij de herdenkplaat betrokken is, kende Gerard persoonlijk. "Ik heb er in het college nog les van gekregen", zegt Jef. "Ik heb goede herinneringen aan Gerard. Hij stond een tijd in voor de organisatie rond de 11juliviering. Op een bepaald moment zouden de Elegasten komen optreden, maar Gerard was vergeten ze te boeken. Hij belde die avond nog naar Willem Vermandere en samen hebben ze ons een mooie avond bezorgd." Om de naam van de cabaretier levend te houden, komt er op het einde van volgend jaar wellicht een tentoonstelling over de man, naast een schrijfwedstrijd. "We opperen er tevens voor om het graf van Gerard in Ieper te krijgen. Hij ligt nu begraven in Brugge, maar de concessie daar loopt binnenkort af."