"Tornooi kan op Dikkebusvijver... Oef!" GOED NIEUWS VOOR DE PADDEL: GEEN BLAUWWIER DANKZIJ BAGGERWERKEN CHRISTOPHE MAERTENS

17 augustus 2018

02u42 0 Ieper De Paddel zal zijn 23ste internationaal kajakpolotornooi kunnen organiseren op Dikkebusvijver, de thuisbasis van de kanoclub. Door de baggerwerken die er aan de gang zijn, blijft het water van toxisch blauwwier gespaard. "We kunnen op de eigen vijver blijven. Gelukkig!"

Dikkebusvijver werd in het verleden al tal van keren getroffen door het giftige blauwwier. Dat betekende telkens het stopzetten van alle activiteiten op het water. Ook het jaarlijkse kajakpolotornooi van plaatselijke club De Paddel moest al enkele malen noodgedwongen de verhuis naar de vestingen maken. Maar momenteel zijn er grote baggerwerken in de vijver bezig, wat de algen een halt toeroept.





"Zowel in 2014 als in 2015 moesten we uitwijken naar de vestingen door blauwwieralarm", aldus Elleke Andries, secretaris van de club. "In 2015 lag alles al klaar op de vijver en hoorden we net voor het tornooi dat er een verbod was. We hebben toen alles vlug moeten verhuizen. In 2016 konden we hier blijven, maar vorig jaar was het opnieuw op de vestingen te doen." Voor het tornooi van 24 tot 26 augustus ziet het er goed uit. "De laatste metingen waren uitstekend. We zien dat er geen algen zijn, dus het zal dit keer wel lukken op de vijver. Zo'n tornooi organiseren is sowieso al veel werk, en als je dan nog eens alles moet verhuizen... Gelukkig kunnen kregen we altijd hulp van vrienden en familie. De eerste keren op de vestingen leverde ons wel wat extra reclame op, omdat het midden in de stad was. Maar nu is onze club al goed gekend."





De kajakclub vermoedt dat de hoge waterstand, na het baggeren, de reden is van het wegblijven van het blauwwier.





Sportkampen

"In het verleden merkten we vaker dat de algen bij zonlicht naar de oppervlakte kwamen. Als de bodem anderhalve meter dieper ligt, raken de zonnestralen daar moeilijker bij en komen de algen in het slib niet vrij. We zijn dus blij met de baggerwerken, niet alleen voor het tornooi dat we organiseren, maar ook voor onze eigen trainingen en de sportkampen." Bij het recentste blauwwierenalarm week de club nog uit naar de vijver van het Outside Adventure Park in Poperinge. "Normaal trekken we naar het kanaal Ieper-IJzer in Steenstraete, maar daar kan je enkel fysieke trainingen geven. Omdat er scheepvaart is, kan je er geen doelen installeren. In Poperinge is dat wel het geval en dat was ook nodig, omdat we nog midden in de competitie zaten."De club vreest wel dat de blauwwieren binnen enkele jaren wel zal terugkomen. "De vijver is eigenlijk een opvangbak van slib geworden", stelt Elleke Andries.





Andere wateren in de provincie hebben op dit moment wel met blauwwier af te rekenen. Dat is onder meer het geval op Zillebekevijver en in het Ieperkanaal. Afgelopen weekend moest het zwemgedeelte van de triatlon van Izegem uitwijken naar De Gavers in Harelbeke, ook omwille van blauwwier in het kanaal Roeselare-Leie.