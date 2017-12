"Tijd dat hij bij mij in de zetel komt zitten" BURGEMEESTER JAN DURNEZ NIET IN TE TOMEN, ZELFS NA HARTINFARCT CHRISTOPHE MAERTENS

Het is een zeldzaam zicht ten huize Durnez: de burgemeester en zijn echtgenote Hilde George zitten gezellig samen in de zetel. "Met een beetje geluk doen we dit na zijn pensioen ook echt", lacht Hilde. Ieper Na zijn hartinfarct op 23 april, was burgemeester Jan Durnez in geen tijd weer op de been. Hij stelt het goed, maar nu is zijn vrouw diegene die haar hart vasthoudt. Want hij zou gas moeten terugnemen, maar dat lukt de man hoegenaamd niet. "Ik hoop dat hij na zijn pensioen eindelijk eens bij mij in de zetel komt zitten, maar ik vrees ervoor. Hij is een erg gedreven man, dat is de aard van het beestje."

Niksen staat niet in het woordenboek van burgemeester Jan Durnez (64). Zelfs na zijn hartinfarct kon hij niet stilzitten. "Het is een beetje tegen zijn natuur", zegt zijn vrouw Hilde George (62). "Wel hou ik hem tegenwoordig toch een beetje in de gaten, omdat ik ongerust ben."





De burgervader geeft toe dat hij onvoldoende tijd neemt om te ontspannen en te werken aan zijn herstel. "Ik heb er geen problemen mee om taken uit handen te geven, maar mijn agenda raakt automatisch vol. Er is altijd wel iemand die me wil zien. Het was de bedoeling om een keer per week naar de revalidatie te gaan, maar dat lukt me niet meer."





Zijn echtgenote spoort hem geregeld aan om gas terug te nemen. "De eerste maanden deed hij dat wel, maar hij kan het niet volhouden", zegt echtgenote Hilde. "Het is zo moeilijk om dat evenwicht te vinden. Vooral in de job die Jan uitoefent. Maar het is ook een beetje de aard van het beestje. Als hij zich goed voelt, vliegt hij erin. Jan was ook wat ziek de laatste weken. Ik zeg wel tegen hem dat hij moet oppassen, maar of dat helpt, dat weet ik niet."





Onwel geworden

De burgervader beseft dat hij de bewuste zaterdag 23 april door het oog van de naald is gekropen. "Het was een gewone zaterdag. Ik had al wat gewerkt", herinnert hij zich. "Plots werd ik onwel en kreeg een vreemde pijn in mijn schouder. Wat er precies aan de hand was, wist ik niet en ik belde mijn vrouw die op dat moment in Roeselare was." De echtgenote van Jan Durnez is verpleegkundige van opleiding. Zij had meteen een vermoeden dat het om een hartaanval ging.





"Ik belde het noodnummer en meldde wat er aan de hand was. Ik durfde niet onmiddellijk terug te bellen naar Jan, omdat ik vreesde dat hij zich druk zou maken, terwijl hij net rustig moest blijven. Wel probeerde ik onze drie kinderen te bereiken."





Roekeloos leven

De ambulance bereikte de woning voor de kinderen ter plaatse kwamen. Jan wist pas dat zijn vrouw alarm had geslagen, toen hij zelf werd opgebeld door de hulpdiensten.





"Ik kreeg een telefoontje van een onbekend nummer, maar nam een eerste keer niet op. Pas toen mijn gsm een tweede keer rinkelde, beantwoordde ik de oproep toch. Ik kreeg te horen dat ze mijn zouden komen ophalen." Jan Durnez belandde op de dienst Cathlab (een afdeling waar acute hartpatiënten worden verzorgd, nvdr.) van het Jan Yperman Ziekenhuis, een dienst waar hij nog zelf voor geijverd heeft. Door de goede zorgen was de zestiger gauw weer te been. "Ach, plots besef je dat je wat minder roekeloos moet leven", klinkt het. Dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan.





Het zal wellicht duren tot 2019 eer Jan weer tijd voor zichzelf kan maken, want dan is hij burgemeester af. "Ik stel mij geen kandidaat meer bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar." Ook zijn taak in het Vlaams parlement zit er dan op. "Maar dat wil niet zeggen dat ik op mijn lauweren zal rusten. Mijn schoonbroer (CD&V-gemeenteraadslid Paul Victoor, nvdr. )is vier jaar na zijn pensioen ook nog volop actief. Ik blijf beschikbaar voor de lijst. Ik wil wel in de gemeenteraad beginnen, maar als men jonge mensen genoeg heeft, zal ik bedanken. Ik ben al 42 jaar aan het werk en rustige periodes waren er niet bij."





Lezen

"Jan zal zeker actief blijven", zegt Hilde. "Maar misschien kan hij dan wel eens bij mij in de zetel komen zitten om naar tv te kijken, want dat doet hij nooit. Ik zal dat moeten gewoon worden, stel je voor (lacht)." Wat de burgervader wel zal blijven doen, is lezen. "Daar hou ik van. Zo las ik op een na al de boeken van Philipp Blom." De Duitser Blom is een schrijver en historicus die in 2015 nog de Elfnovemberlezing gaf in Ieper. "En momenteel ben ik bezig met het boek van Tom Sauer over kernbewapening." Jan Durnez zal na de verkiezingen wellicht ook wel wat meer tijd hebben om er met zijn vrouw een weekendje eropuit te trekken. "Grote reizen naar andere werelddelen, zijn niet echt aan ons besteed", klinkt het. "We zijn wel ooit, toen we nog twintigers waren, naar Mexico geweest. Maar in Europa hebben we samen wel al veel plaatsen bezocht. Vorig jaar deden we nog Krakau aan en bezochten we ook steden in Italië en Spanje." Een ander belangrijk gegeven in het leven van Hilde en Jan zijn de kinderen van hun kinderen. Het koppel is opa en oma van drie kleinkinderen en er is een vierde op komst. "Het is heel plezant, maar het kan wel even druk zijn, bij een familiefeest en zo."





