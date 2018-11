"Spectaculaire attractie met kerst" 07 november 2018

02u26 4 Ieper Tijdens de kerstperiode zullen Ieperlingen kunnen genieten van een attractie uit Winterland in Hasselt. Wat het precies wordt, is nog een verrassing.

Dat de attractie naar Ieper komt, heeft Peter De Groote van het centrummanagement aangekondigd op zijn Facebookprofiel. "Meer kan ik er op dit moment nog niet over zeggen", aldus De Groote, "maar het wordt prachtig. Het heeft ons heel wat onderhandelingen en werk gekost. Maar er is meer, zo komt er ook een volledig afgesloten schaatspiste."





De Groote voegt er nog aan toe tevreden te zijn over het succes van The View, het enorme, mobiele reuzenrad dat tot 5 november op de markt van Ieper stond opgesteld. "De uitbaters waren heel tevreden over het aantal bezoekers", aldus De Groote. "Er was één kalmer weekend, maar voor de rest kregen ze veel klanten over de vloer. Het feit dat ze al voor de tweede keer naar Ieper komen, wil echt wel wat zeggen. Die mensen stellen hun rad normaal op in grote Europese steden." (CMW)