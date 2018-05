"Reacties figuranten zijn barometer" BART CAFMEYER (62) AL ACHT KEER REGISSEUR KATTENSTOET CHRISTOPHE MAERTENS

11 mei 2018

02u46 0 Ieper "Aan de reacties van de figuranten zie ik of de Kattenstoet is geslaagd." Bart Cafmeyer (62) is als regisseur aan zijn 8ste editie van de Kattenstoet toe en doet het nog altijd graag. Het thema dit jaar is de zwangerschap van Minneke Poes.

Dit weekend is het in Ieper eigenlijk zover: voor de 45ste keer rijdt de Kattenstoet uit. Een van de drijvende krachten achter het gebeuren is de uit Torhout afkomstige Bart Cafmeyer. Voor Bart is het zijn 8ste keer als regisseur.





"Sinds 1997 ben ik verbonden aan het evenement", klinkt het. "Ik werd erbij geroepen omdat op een bepaald moment de stoet in vraag werd gesteld. In 1994 was er een grote discussie over het voortbestaan. Ofwel verdween het evenement, ofwel werd alles grondig veranderd." Voor Bart in beeld kwam, was de stoet statisch, met veel zang en dans. Tegenwoordig zijn er veel meer medewerkers en gaat alles sneller vooruit. Nog een aanpassing was dat de stoet van een jaarlijks in een driejaarlijks evenement veranderde.





Niet tot 70ste

De regisseur hoopt nog minstens de volgende editie voor zijn rekening te kunnen nemen.





"Ik heb altijd gezegd dat ik het niet ga doen tot aan mijn 70ste. Omdat Michelle (Martens, die productieleider is, nvdr) stopt, kan ik het nu niet maken er mee op te houden."





Het werk van Bart begint anderhalf jaar voor de stoet.





"Dan gaan we op zoek naar een nieuw thema. Ik maak een tekst en als die wordt goedgekeurd door het directiecomité zijn we vertrokken. De nieuwe zaken worden besproken met de ontwerpers en alles gaat daarop naar de uitvoering. Ondertussen worden de kostuums bekeken. Het moet allemaal zeer goed worden voorbereid. Er is geen algemene repetitie. Daarbij kan je altijd bijsturen, maar hier is dat het geval niet. Een belangrijk deel van mijn taak is mensen enthousiast maken om te spelen. Gelukkig hebben we een goed team en hoef ik niet alles alleen te doen."





Zwangere Minneke Poes

Dit jaar draait alles rond de zwangerschap van Minneke Poes. "We hopen op een tijdige bevalling van Minneke Poes, zodat de kleintjes kunnen meelopen in de stoet. Wanneer die worden geboren en hoeveel kittens er zijn, weten we niet. De natuur kan je immers niet forceren", lacht de regisseur.





De zestiger voelt de dag zelf al of hij geslaagd is in zijn opzet of niet. "Als de stoet vertrokken is, neem ik mijn brommertje en rij ik naar het eindpunt. Daar zie ik de figuranten toestromen en aan hun enthousiasme weet ik onmiddellijk of het goed zit. De vorige editie was het gewoon zalig. Toen ik de eerste mensen tegenkwam, stonden die te dansen van vreugde."





Een paar dagen later wordt dan de definitieve balans opgemaakt. "Pas dan weet je of er zaken zijn fout gelopen, wat altijd kan. Waar ik wel altijd bang voor ben, ook nu weer, is regenweer. Maar het hoeft nu ook niet meteen zo warm te zijn als de laatste dagen."