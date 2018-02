"Postkaarten brengen verhalen los" SABINE HEEFT 5.000 STUKS IN HAAR BEZIT UIT WESTHOEK EN OMSTREKEN LAURIE BAILLIU

22 februari 2018

02u33 0 Ieper Vijfduizend postkaarten heeft Sabine Declercq al verzameld van voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek en omstreken. "Met die postkaarten ga ik aan de slag tijdens mijn gidsbeurten, want een beeld zegt meer dan duizend woorden", vertelt Sabine .

Sabine Declercq (45), postbode en gids uit Elverdinge, heeft meer dan vijfduizend postkaarten in haar bezit.





"Verhalen komen los door mijn postkaarten. De meeste postkaarten situeren zich tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ik heb er ook van voor en na WOI", legt Sabine uit.





Al meer dan twintig jaar heeft de verzamelwoede Sabine in haar macht.





"Mijn postkaarten brengen verhalen tot leven. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Als voorbeeld kies ik één van mijn favoriete postkaarten: 'The Menin Gate before and after The War'. De foto's op de kaart tonen hoe de Menenpoort er voor en na de oorlog uitzag. Je ziet op de bovenste foto de ongeschonden site van waar nu de Menenpoort staat. De twee beroemde leeuwen stonden er nog. De onderste foto, van na de oorlog, toont een volledig ander beeld en dan vragen mensen zich af: 'Was het hier zo erg?'"





"De Eerste Wereldoorlog heeft me al altijd geboeid. Ik groeide op met drie begraafplaatsen in mijn achtertuin. De interesse heb ik doorgekregen van mijn grootvader en ik geef de microbe door aan mijn zoon Robin. Hij gaat af en toe ook mee op gidsbeurten."





"Ondertussen heb ik al meer dan vijfduizend postkaarten verzameld. Ik bezoek in binnen- en buitenland tal van rommelmarkten en verzamel- en militariabeurzen om kaarten te vinden."





Een andere favoriet van Sabine is een postkaart van 'Verlorenhoek'.





Grootoom

"Het is niet ver van Potyze, waar ik opgroeide. Op de achterkant staat een Duitse boodschap. De teksten van de afzender laat ik telkens vertalen door Duitsers of Britten", aldus Sabine.





Haar favoriete postkaart is er één die ze kreeg van haar grootoom. Een beeld van een Engels kerkhof in Potyze (Ieper).





"Het boekje kreeg ik van mijn grootoom en gaat nooit mee op pad. Ik heb het al zo'n 16 à 17 jaar in mijn bezit. Nergens anders ben ik de prent tegengekomen. Het is mijn grootste bezit. Iemand wou er ooit een mooi bedrag voor betalen, maar ik verkoop het nooit. Ik heb er ook voor gezorgd dat mijn collectie in de familie blijft. In mijn testament heb ik laten opnemen dat de postkaarten naar mijn zoon Robin gaan."