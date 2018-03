"Plaats zwanen op water vestingen" 28 maart 2018

"Het is misschien het moment om het vestingwater beter te benutten door er zwanen te introduceren." Dat zei raadslid Philip Bolle (sp.a) maandagavond op de gemeenteraad van Ieper. "We hoeven geen knobbelzwanen in gedwongen gevangenschap te houden", reageert het stadsbestuur.





"Het water rond onze vestingen is van goede kwaliteit en dat uit zich in een goed visbestand en een rijke variatie aan kleine watervogels", stelt Bolle. "Brugge telt meer dan 100 zwanen op de reien en hun gratie is een lust voor het oog voor zowel bewoners als toeristen." Het stadsbestuur wijst op het feit dat zwanen de voorbije jaren al regelmatig hebben gebroed in Ieper. "We hoeven dus niet, zoals in Brugge, inspanningen op te brengen om knobbelzwanen in gedwongen gevangenschap te houden." (CMW)