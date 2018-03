"Peace Run steekt ons stokken in de wielen" WIELERCLUB MOET VOORAFGEPLANDE KOERS VERPLAATSEN ERIK DE BLOCK EN CHRISTOPHE MAERTENS

24 maart 2018

02u44 0 Ieper "Een spijtige zaak, maar het kan niet anders." Wielerclub St-Pietersvrienden Zillebeke moet zijn jaarlijkse koers noodgedwongen verschuiven van 6 mei naar 27 mei. Want op 6 mei passeert de Great Peace Run & Walk, en die krijgt voorrang.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de wielerclub St-Pietersvrienden in Zillebeke begin mei een OVWF-wielerwedstrijd. De OVWF is een nevenbond en staat voor Onafhankelijke Vlaamse Wieler Federatie. Het gaat om een koers voor verschillende leeftijdscategorieën. "We hadden alles al aangevraagd voor 6 mei en plots hoorden we dat de Great Peace Run & Walk op hetzelfde moment plaatsvindt", zegt secretaris Bernard Sohier (56). "Die loopwedstrijd doorkruist voor 80 procent ons parcours. Dat is natuurlijk een probleem."





Veiligheid primeert

De fietsclub vroeg een overleg met de stad Ieper en met Golazo, de organisatie van de Peace Run. "We hebben samen gekeken of de lopers geen ander parcours konden volgen, bijvoorbeeld naar de Palingbeek toe. Zo'n twee weken later kregen we van Golazo echter te horen dat het niet meer mogelijk was om de omloop te veranderen. Alles was immers al in de media verschenen." Daarop kreeg de wielerclub nog het voorstel om de start van de koers met drie kwartier te verlaten, terwijl de Peace Run drie kwartier vroeger zou beginnen. Op die manier moest de laatste loper al uit het zicht zijn voor de renners de weg op gingen. "Maar het zijn niet zozeer de lopers die het probleem zouden zijn, maar wel de wandelaars", klinkt het. "Er zullen meer dan 1.000 wandelaars zijn, en die vormen een gevaar voor de renners. Daarom hebben we beslist om onze koers ter verplaatsen. Voor ons primeert de veiligheid van de renners." Bernard Sohier vindt het wel spijtig dat de club nu toch moet wijken. "Want nu moet alles verplaatst worden en moeten we iedereen, zoals politie en zo, nog verwittigen. Dat is een hele klus."





Kritiek

Eerder al had Ives Goudeseune, voorzitter van atletiekclub Flac en gemeenteraadslid voor sp.a, aangekaart dat er te weinig overleg was geweest toen de Great Peace Run op poten werd gezet. Het stadsbestuur vond niettemin dat er wél aan een goed kalendermanagement was gedaan. De Great Peace Run doet het in ieder geval goed. Ondertussen zijn er al ruim 2.000 deelnemers ingeschreven, en dat voor een evenement op 6 mei. "25 procent van de deelnemers komt uit het buitenland en dan vooral uit Nederland", aldus Greg Broekmans van Golazo Sport. "Maar er is ook veel interesse uit de regio." Greg Broekmans benadrukt nog even dat Golazo geen aandeel heeft in het verplaatsen van de wielerwedstrijd.