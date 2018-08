'Pater Boni' gaat met pensioen DE MAN TREKT ZICH TERUG IN EEN GEMEENSCHAP IN BRUGGE CHRISTOPHE MAERTENS

22 augustus 2018

02u44 0 Ieper De Vredesstad neemt dit weekend afscheid van pastoor Boni Van Looveren (83), beter bekend als 'Pater Boni'. De priester was 36 jaar lang actief in Ieper. "Ik ben dankbaar voor alles wat ik hier kon doen."

Pastoor Lodewijk 'Boni' Van Looveren (83) sluit dit weekend een periode af van 36-jaar priesterschap in Ieper. De geestelijke gaat eindelijk met pensioen. Pater Boni is afkomstig uit Loenhout, een deelgemeente van Wuustwezel. "Al in de lagere school wist ik dat ik priester wou worden", aldus de tachtiger. "Mijn middelbaar onderwijs volgde ik bij de kapucijnen in Aalst." Daarop studeerde Boni filosofie, theologie en missiewetenschap. Voor dat laatste trok de priester twee jaar naar Rome. Op 15 juli 1962 werd hij tot priester gewijd. Na een periode van 15 jaar missiewerk in Congo, belandde de man, na een korte tussenstop in Antwerpen, in Ieper. Hij kwam er terecht in het Ieperse kapucijnenklooster en werd pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw-Middelares-parochie.





Godsdienstles

Nu is het tijd om afscheid te nemen. "Natuurlijk ga ik het missen", klinkt het. "Maar ik heb zoveel mooie herinneringen aan mijn periode in deze stad dat ik daarmee kan leven." Pater Boni gaf hier zo'n 20 jaar lang godsdienstles in het lager onderwijs. "Ik had goede contacten met de kinderen en de ouders, wat ik wel heel belangrijk vond. We hebben hier in Ieper een sterke gemeenschap opgebouwd. Maar dat is zeker niet alleen mijn verdienste. Ik kreeg veel hulp van mijn medepriesters, van mensen van de parochiale eenheid en van vele anderen."





Pater Boni zag in de vele jaren in Ieper ook hoe bij ons de kerken leegliepen. Toch blijft hij hoopvol. "Het is moeilijk, maar we mogen niet opgeven", aldus de priester. "Wij moeten ons de vraag stellen hoe we de mensen moeten laten aanvoelen dat God naar hen toekomt. Het geloof is een keuze en wij als priester moeten de mensen helpen die keuze te maken." De priester zegt tevreden te zijn over zijn werk. "Ik heb veel gezaaid en ik heb ook veel kunnen oogsten. Maar ik ben slechts de boodschapper, het gaat niet om mij."





De pastoor trekt zich nu terug in een gemeenschap in Brugge. "Het wordt een periode van veel lezen en van gebed, samen met mijn medebroeders."





Het afscheid voor 'Pater Boni' vindt zondag plaats in de onlangs gerenoveerde parochiezaal. Voorafgaand is er vanaf 10 uur een misviering in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares.