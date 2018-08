"Paradepaardje is ons zwembad" GINO EN SHARON OPENEN BED- EN BADHUIS MAISON GIRON ERIK DE BLOCK

23 augustus 2018

02u31 0 Ieper Gino Descheemaecker en Sharon De Bever uit Ieper beginnen vanaf september met bed- en badhuis Maison Giron in de Ten Brielenlaan in Wervik. Je kan er relaxen in een Finse sauna, een hamam en een jacuzzi. Paradepaardje is het zwembad met tegenstroom. Vanaf november kan je er overnachten.

De zaakvoerders, afkomstig uit Ieper, kochten een 19de-eeuws herenhuis. "Vroeger vond je hier een confectieatelier en winkel van overgordijnen", vertellen Gino en Sharon. "Het is een mooi pand met veel mogelijkheden. De voorbereidingen en verbouwingen deden we met hulp van onze familie zoveel mogelijk zelf." Er is een goede reden waarom de twee geen zaak in Ieper begonnen, toch de grootste stad in de regio. "In Ieper heb je wat betreft overnachtingen en wellness al heel wat keuzes", klinkt het. "Bovendien zijn de prijzen voor een woning hier goedkoper dan in Ieper. Eigenlijk hadden we een kleine hoeve in Sint-Jan-ter-Biezen in de regio Poperinge op het oog, maar we kregen geen milieuvergunning voor de uitbating van een wellness."





Gino en Sharon belandden dus uiteindelijk in Wervik. De vorige bewoner, Alain Heze (85), verblijft in een woonzorgcentrum. "Ik zag het huis op de website van een immokantoor en was meteen verliefd", zegt Sharon. "Uiteindelijk kon ik Gino overtuigen. Hij is iemand met groene vingers en middenin het stadscentrum is er hier zoveel groen. Gino is ook een goede kok. Het idee om een wellness te koppelen aan een B&B komt van hem."





Later drie kamers

Klanten kunnen gebruikmaken van een verwarmd binnenzwembad met regelbare tegenstroom. "Het zwembad is ons paradepaardje, want het is een unicum in de streek omdat het vervaardigd is in roestvrij staal en inox", aldus de uitbaters. Er is een Finse sauna, een hamam en een op maat gemaakte infraroodzetel. Buiten is er een overdekte jacuzzi en een relaxruimte middenin het groen. Binnen is er ook een eethoek met minibar. "Vanaf november beginnen we met één kamer om te overnachten", vertelt Sharon. "Op termijn streven we naar drie kamers." De twee volgden ook een massagecursus om hun klanten naar behoren te kunnen verwennen.





Gino en Sharon blijven voorlopig hun job behouden. Sharon is verpleegkundige in het operatiekwartier van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Gino plaatst ramen en deuren in pvc. Maison Giron kan je dagelijks huren van 9 tot 24 uur. "Wanneer we niet aanwezig zijn, kunnen we rekenen op mijn ouders", zegt Sharon. "Mijn dochter Jade volgde ook een massagecursus, als het nodig is kunnen we ook op haar rekenen."





Opendeur

Dit weekend is iedereen zaterdag en zondag van 9 tot 21 uur welkom tijdens een opendeur. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.maisongiron.be.