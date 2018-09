'Oriental Express' rijdt op vernieuwde Zonnebeekseweg 03 september 2018

02u31 0 Ieper De riolerings- en wegenwerken aan de Zonnebeekseweg in Ieper zijn na enkele maanden voorbij en dat is zaterdag gevierd.

De Zonnebeekseweg start in het centrum van Ieper en werd heraangelegd tot aan het kruispunt met de Potysestraat. De opening vond dan ook plaats op de rotonde. "Er moest door een zure appel heen gebeten worden. We willen de buurtbewoners bedanken voor hun geduld", zegt schepen van Openbare Werken Stephaan De Roo (CD&V). "Dankzij deze heraanleg ziet de Zonnebeekseweg er opgefrist uit. Ieper kreeg de jongste jaren een facelift door de talrijke vernieuwingen." In het heraangelegde stuk Zonnebeekseweg werden de rioleringen aangepakt. Het straatbeeld werd bovendien aangepast aan de zone 50. Verder zijn de voetpaden en de rijweg vernieuwd en zijn er fietssuggestiestroken aangebracht. Wie wilde, kon zaterdag een rondrit maken met de 'Oriental Express', een treintje dat de vernieuwde Zonnebeekseweg afreed. Er werd gezorgd voor een streepje muziek en het stadsbestuur trakteerde met een hapje en een drankje in OC De Potyze langs de Zonnebeekseweg. Animatie kwame er van het kermiscomité. (LBR)