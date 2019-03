“Ook na de herdenkingsperiode rond WO I is Ieper een bezoek waard”: Vredesstad stelt nieuw toeristisch programma voor Christophe Maertens

21u24 0 Ieper Nu de grote herdenkingsperiode voorbij is, richt Ieper zijn toeristische pijlen ook een beetje op een ander soort bezoeker. “Gezinnen, buitenlanders, maar ook de Ieperlingen. Sommigen zeggen dat het vet van de soep is voor toeristisch Ieper na 2014-2018, maar niets is minder waar. Onze diensten hebben opnieuw een mooi programma uitgewerkt.”

In het museumcafé in Ieper werden maandag de nieuwigheden voor het komende toeristisch seizoen voorgesteld. Ieper wil onder andere de Nederlanders naar de stad halen. “We hebben een promotieclip laten maken en die wordt op zondag 31 maart voor het eerst uitgezonden op de grootste commerciële zender RTL4”, zegt Peter Slosse, diensthoofd Toerisme Ieper. “In het filmpje van twee minuten duurt wordt onze stad gepromoot als een leuke bestemming voor een weekendje weg.”

“We willen vooral verschillende soorten bezoekers aanspreken”, zegt medewerker van Toerisme Ieper Wesley Butstraen. “Individuen, gezinnen met kinderen, mensen op zakenreis, buitenlandse gasten, groepen, maar ook de Ieperlingen zelf. Die willen we allemaal bereiken via sociale media en digitale communicatie.”

Nieuwe tentoonstellingen

In het Yper Museum komen er twee nieuwe tentoonstellingen. “Deze zomer openen we samen met Archeo7 een eerste grote tijdelijke tentoonstelling”, legt conservator Sandrin Coorevits uit. “We stellen een bijzondere collectie archeologische objecten voor, gevonden tijdens het archeologische onderzoek op de site De Meersen in het centrum van Ieper. Bij deze opgravingen werden unieke restanten van onder andere de oude Sint-Niklaaskerk gevonden. De vondsten vertellen veel over de middeleeuwse Ieperlingen. ‘Graven in de stad’ wordt een interactieve tentoonstelling die zowel toeristen als Westhoekers zal bekoren.” Daarnaast komt er een tentoonstelling over kleinkunstenaar Gerard Vermeersch, die in Ieper werd geboren.

Gedicht

“Het IFFM is volwassen geworden en we moeten een stap vooruit nemen”, gaat Piet Chielens van IFFM verder. Nieuw in de permanente tentoonstelling van het In Flanders Fields Museum is het hoekje over John McCrae en zijn wereldberoemd gedicht In Flanders Fields. “Het gedicht werd geschreven aan de dijk nabij Essex Farm Cemetery langs het Kanaal Ieper-IJzer. Met luchtfoto’s en getuigenissen beschrijven we de omstandigheden van het ontstaan van het gedicht.” Op de overloop tussen de permanente en tijdelijke tentoonstellingen wordt een unieke schenking getoond. “In 2018 schonk de Duitse oorlogsgravencommissie een reeks persoonlijke bezittingen van recent gevonden Duitse soldaten, met het oog op een eventuele identificatie. Jaarlijks worden nog tientallen menselijke resten gevonden en geborgen. De wetenschap slaagt er steeds vaker in die te identificeren. Vanaf 21 juni is er in het museum Chinese ‘trench art’ te zien.

Nieuw parklandschap

Het is ondertussen ook twintig jaar geleden dat de Vestingsroute in gebruik werd genomen. “Zondag 30 mei 1999 was een bijzondere dag voor Ieper, want die dag konden we de nieuwe cultuurhistorische Vestingsroute openstellen”, weet Lieven Stubbe, diensthoofd Milieueducatie en Landschapszorg. “Sinds 2018 hebben we hard gewerkt aan de herinrichting van het vestinggebied tussen de Majoorgracht en de Oud-strijderslaan. Dankzij de verwerving van vijftien privétuintjes konden we een vernieuwd parklandschap van zes hectare inrichten. Momenteel worden de laatste aanplantingen uitgevoerd. Vanaf dit jaar worden verouderde infoborden vernieuwd en komen er nieuwe infoborden op de trajecten tussen de Menenpoort en de Wieltjesgracht.”