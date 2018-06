"Onze groene wagen rijdt tot 70 km per uur" LEERLINGEN KTA NEMEN DEEL AAN RACE IN ENGELAND CHRISTOPHE MAERTENS

08 juni 2018

02u34 0 Ieper Elf leerlingen van de afdeling Elektrische Installaties van het Ieperse KTA nemen deel aan een race met een wagen die ze zelf bouwden. De wedstrijd vindt plaats op het racecircuit van Goodwood in Engeland. "We zijn een kleine school, maar groot in onze projecten", zegt leerkracht Wim Pauwels trots.

In het Engelse Goodwood vindt dit weekend de Greenpower Race plaats. Dat is een wedstrijd waaraan scholen kunnen deelnemen met een zelfgebouwde elektrische wagen. "Het was mijn collega Merlijn Cordy die voorstelde om aan dat evenement mee te doen", steekt leerkracht Wim Pauwels van wal. "We hebben er toen meteen een project van gemaakt voor de leerlingen van het derde en vierde jaar elektrische installaties." Na de inschrijving kreeg het team een elektrische motor en een batterij ter beschikking, voor de rest moesten ze zelf zorgen. "Mijn collega en ik spraken onze oude contacten in de industrie aan en van hen kregen we heel wat steun. Het geheel kostte toch 17.000 euro, maar alles werd betaald door sponsors." Aan de race nemen zo'n 700 Britse teams deel en 35 buitenlandse ploegen. Het KTA is de enige Belgische school die zich inschreef. "We gaan in totaal met 11 leerlingen. Een van ons werd aangesteld als ploegdirecteur. Verder hebben we nog een onderdirecteur, mecaniciens en piloten. We krijgen een echte pit zoals in de formule 1. Leraars mogen daar echter niet binnen."





Goed beveiligd

De topsnelheid van de Ieperse auto is bijna 70 kilometer per uur. "Dat is inderdaad snel, maar alles is goed beveiligd. Volgens de organisatoren is er nog nooit een ongeval gebeurd." Cédric Couckuyt (15) uit Ieper is aangesteld als teamleider. "Je krijgt niet vaak de kans om iets dergelijks mee te maken", zegt de jongeman. "Het was in het begin een beetje zoeken, maar het eindresultaat mag gezien worden. Of we zullen winnen weet ik niet, maar ik hoop dat we de race kunnen uitrijden en dat iedereen zich amuseert."





Dante Rondell (15) uit Zonnebeke en Jelle Debruyne (15) uit Langemark zijn twee jongens die de wagen zullen besturen. "Vooral het feit dat we de auto zelf in elkaar hebben geknutseld, maakt het speciaal om ermee te rijden", aldus Jelle. "Het is natuurlijk wel oppassen geblazen, want ik ben bij een oefenrit eens tegen een bankje gebotst", zegt Dante. Kyona T'Jampens (14) uit Proven is het enige meisje van het team. "Ik sta wel mijn mannetje tussen de jongens (lacht). Als hobby doe ik aan karting, het zou dus mooi zijn mocht ik ook aan het stuur van ons wagentje kunnen plaatsnemen. Dat zal pas in Engeland worden beslist." "Ik vond het tof om de leerlingen iets te laten doen waarmee ze kunnen uitblinken. Onze school is klein, maar de projecten die we doen zijn groot", aldus nog Wim Pauwels. De avonturen van de leerlingen zijn te volgen op de Facebookpagina Green Power Race KTA Ieper.