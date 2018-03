"Nog altijd krijgen vrouwen slaag als ze naar ons komen" Bezielster 'Moeders voor Vrede' organiseert conferentie en mars in Ieper CHRISTOPHE DECONINCK

03 maart 2018

02u29 0 Ieper Journaliste en schrijfster Jennie Vanlerberghe zet zich al decennialang in voor vrouwen in conflictgebieden. Eerder al ontving de bezielster van de Belgische tak van Moeders voor Vrede de titel van barones en sinds kort is ze ook ereburger van Staden, waar ze opgroeide. Volgend weekeinde organiseert ze opnieuw een vredesconferentie in Ieper, gekoppeld aan een wereldvrouwenmars. Redenen genoeg om eens bij Jennie op de koffie te gaan.

Wanneer de deur van Jennies gezellige woning in het hart van de Vredesstad openzwaait, verschijnt een stralende, zelfzekere blondine in het portaal. Aan de muren hangen talloze kunstwerken en schilderijen en op haar koffietafel liggen de boeken torenhoog opgestapeld. Een vrouw met cultuur en een brede waaier aan interesses. 72 jaar jong, maar met de gedrevenheid en de verbetenheid van een geëngageerde twintiger.





Jennie, in 1992 reisde je voor het eerst naar Kroatië en Bosnië, waar toen een burgeroorlog woedde. Vijfentwintig jaar later heb je je focus verlegd en trek je meerdere keren per jaar naar Afghanistan. Wat blijft je aantrekken tot die conflictgebieden?

"Toen ik voor het eerst in de oorlogszones kwam, viel het mij op in welke vreselijke omstandigheden vrouwen er probeerden te overleven. Het was schrijnend hoe ze de eindjes aan elkaar moesten knopen. Daar ben ik gaan inzien dat het weinig zin heeft om vrachtwagens vol oude kleren of medicijnen naar zulke gebieden te sturen. Ik vroeg me af: is het niet beter dat we die vrouwen leren hoe ze goedkoop aan eten kunnen geraken, door bijvoorbeeld zelf kippen te houden. Of hoe ze geld moeten beheren. Vanuit dat initiatief ontstond de Belgische tak van Moeders voor Vrede."





In die door mannen gedomineerde samenlevingen krijg je allicht veel tegenkanting?

"Zeker en vast. Voor de vrouwen zelf is het vaak ook een hele stap om naar ons toe te komen. Sommigen werden bont en blauw geslagen, nadat hun man erachter was gekomen dat ze naar ons waren komen luisteren. Maar door hen te laten inzien dat zoiets echt niet kan en hen aan te moedigen om wat zelfstandiger te worden, staan ze beetje bij beetje sterker in hun schoenen. Het zijn kleine stapjes, maar we zien een kentering. Terwijl de mannen in Shakar Dara in 2010 nog niet toelieten dat hun vrouwen buitenkwamen, woonden ze onlangs zelf de diploma-uitreiking bij."





Intussen heb je met Moeders voor Vrede in België al talloze acties georganiseerd en bergen geld ingezameld. Hoe slaag je erin om dat alles te coördineren?

"Door vertrouwen te hebben in de vrijwilligers en in onze vertegenwoordigers in de getroffen gebieden. Maar ik probeer de projecten zelf van dichtbij op te volgen, samen met onze vaste medewerker Dries. Ik wil weten waar het geld naartoe gaat dat ons wordt toevertrouwd en dat kun je het best door zelf meerdere keren per jaar ter plaatse te gaan kijken. Het is een kwestie van respect tegenover de mensen die onze projecten steunen."





Slechts weinig mensen durven die conflictgebieden opzoeken. Ben je dan nooit bang?

"In Somalië is het echt gevaarlijk. Daar lopen onstabiele figuren rond met machinegeweren. We hebben er gewerkt rond besnijdenissen, maar dat is lang niet evident omdat de meisjes vrezen dat ze geen geschikte huwelijkskandidaat zullen vinden als ze niet besneden zijn. In Afghanistan daarentegen ken ik ondertussen de gevaren en weet ik hoe ik mij er moet gedragen."





Wie je kent, zal beamen dat je een zelfzekere vrouw bent die weet waar ze voor gaat. Het moet voor jou niet makkelijk zijn om je onderdanig op te stellen tegenover zo'n types.

"Door de jaren heen heb ik geleerd dat je met diplomatie veel meer kunt bereiken dan met verhitte discussies. Zo bracht ik ooit een bezoek aan een gevangenis in Afghanistan, waar vrouwen opgesloten zaten voor zogenaamde 'seksuele delinquentie'. 95% van die vrouwen had in mijn ogen niets misdaan, behalve de fout begaan om iemand te kussen in het openbaar of zo. Die directeur was vol van zichzelf en toen hij opmerkte dat ik een notaboekje en een pen bij had, beweerde hij zelf ook auteur te zijn. Die omhooggevallen kwast had amper twee A4'tjes vol gepend, maar toch zag ik me genoodzaakt om hem op te hemelen. Ik zei dat ik het een hele eer vond om bij zo'n gevierd auteur te mogen staan. Je had hem moeten zien groeien. (lacht) Maar het werkte, want bij mijn volgende bezoek mocht ik al foto's nemen binnen de muren. Het is niet makkelijk, maar ik blijf glimlachen, al kook ik vanbinnen."





Zie je het als een compliment als mensen je de stempel van feministe geven?

"Absoluut. Was ik 100 jaar geleden geboren, dan was ik een suffragette geweest (iemand die strijdt voor vrouwenrechten, met name voor het vrouwenkiesrecht).





De conferentie 'Moedige vrouwen, hoopvolle toekomst' vindt plaats in het Vleeshuis op de Neermarkt in Ieper op zaterdag 10 maart van 9.30 uur tot 17 uur. Onder meer Razia Arefi van de Afghaanse afdeling van Moeders voor Vrede, vredesvrouw Elien Spillebeen en Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans klimmen er op de spreekstoel. Na de gesprekken zal de groep deelnemen aan de wereldvrouwenmars door het centrum van de stad. Inschrijven kan nog tot 5 maart. Meer info op www.mothersforpeace.be. Wie het project wil steunen, vindt daar ook alle postrekeninggegevens terug.