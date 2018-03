"Nipt ontsnapt aan aanstormende trein" AUTO MOEDER (55) EN DOCHTER (19) VALT STIL OP SPOREN LIEVEN SAMYN

12 maart 2018

02u32 0 Ieper Aan een overweg in hun dorp Zillebeke (Ieper) zijn een 55-jarige vrouw en haar 19-jarige dochter gisterenmiddag op het nippertje aan de dood ontsnapt. Christine Werbrouck en dochter Jana Maschelin vluchtten uit hun wagen toen die stilviel op de overweg aan de Blauwepoortstraat. "We trillen nog van de schrik", klonk het een half uur nadat de trein hun wagen schampte.

Na een bezoekje aan een misviering en haar moeder reed Christine Werbrouck samen met haar dochter iets over half één gisterenmiddag terug naar huis in Zillebeke. Aan de overweg aan de Blauwepoortstraat, op enkele honderden meter van haar woning, liep het fout. Haar Volvo XC 60 viel stil op de overweg en Christine kreeg de wagen niet meteen meer aan de praat. "Ik weet niet wat er precies gebeurd is. Ik ben helemaal van de kaart", aldus Christine. "Viel ik stil op de overweg omdat ik schrok van de bel van de overweg of door iets anders? Ik panikeerde en kon de wagen niet meer starten. Ondertussen gingen de slagbomen naar beneden. We twijfelden niet en vluchtten weg uit de auto. Hoe is dit nu mogelijk? Ik had nog nooit een ongeval en passeerde hier al duizenden keren."





Verkeer onderbroken

De wagen bolde op de lichte helling van de overweg nog achteruit maar de aanstormende trein op de lijn 69 raakte het voertuig toch nog aan de voorkant.





"Een zware botsing was het niet, want op de trein zelf hadden we niets gevoeld", aldus een treinreiziger die net als een dertigtal andere passagiers uit de trein geëvacueerd moest worden. Met vervangbussen konden ze na zowat drie kwartier hun weg vervolgen. Het treinverkeer tussen Menen en Poperinge bleef enkele uren volledig onderbroken. Bij de botsing sneuvelde een slagboom. De Volvo XC60 van Christine en haar man Luc Masschelin raakte aan de voor- en zijkant beschadigd maar was nog rijvaardig. "Die schade kan hersteld worden", aldus Luc. "Ik ben vooral blij dat mijn vrouw en dochter ongedeerd zijn. Dit had veel erger kunnen eindigen. Gelukkig hadden ze de reflex om uit de wagen te vluchten. Eens de bel van de overweg rinkelt en de slagbomen naar beneden gaan, is de trein daar vliegensvlug."





Amper tweehonderd meter verder, aan de volgende overweg langs de Komenseweg, vond amper vier maanden geleden nog een groot drama plaats. Madeleine Hessel (68) uit Zillebeke en haar 8-jarige kleindochter Amelie lieten er op 19 november vorig jaar nog het leven toen de automobiliste verblind door de laagstaande zon de gesloten slagbomen negeerde en hun wagen door dezelfde trein tussen Antwerpen Centraal en Poperinge werd gegrepen.