"Niet beginnen zweven"

Melco Ieper geeft dit weekend regerend kampioen Gent Hawks partij.





"Op Hawks spelen, is nooit een eenvoudige verplaatsing", vertelt Wim Dobbelaere. "Ze zijn de laatste weken bovendien heel goed bezig, dus het is niet het beste moment om hen te treffen. Willen we kans maken op winst, dan moeten alle afspraken tot in de puntjes van begin tot einde nageleefd worden. Vooral hun agressiviteit in verdediging is te duchten. In de heenwedstrijd speelden we een heel sterke eerste helft, maar vielen we na de pauze terug. Gelukkig was onze bonus voldoende."





"Met onze huidige vierde plaats in de rangschikking mogen we heel blij zijn. Dat is hoe dan ook boven de verwachtingen. Ik denk dat we mogen zeggen dat we de verrassing van de competitie zijn. Toch moeten we ook niet beginen zweven, want alles is nog mogelijk. We kunnen nog kampioen spelen, maar het is ook mogelijk dat we nog naast de play-offs grijpen. Veel zal afhangen van het feit of we onze sterke prestaties ook in de terugronde kunnen doortrekken. Toch ben ik overtuigd dat we moeten kunnen meespelen voor de titel." (BVDO)