"Meteen schwung in de groep krijgen" 27 januari 2018

03u44 0 Ieper Maandag-, woensdag- en donderdagavond training voor de U19 en/of U21 van KVK Westhoek, dinsdag- en vrijdagavond training voor de eerste ploeg van Voormezele. Zo ziet het weekprogramma van Federik 'EPO' Wydoodt, de nieuwe trainer van GS Voormezele, eruit.

vierde provinciale A

"Elke dag voetbal", reageert Wydoodt. "Maar dat was tot voor kort in Vlamertinge niet anders. Ik was er vijftien jaar aan de slag en deed er doorheen de jaren zo goed als alle jeugdploegen. De laatste jaren hield ik er me bezig met de juniores, U21, beloften en eerste ploeg. Nadat onze wegen scheidden trok ik als jeugdtrainer naar KVK Westhoek. Afgelopen dinsdag zette ik mijn eerste passen op het Voormezeelse oefenveld als hoodtrainer. Een nieuw hoofdstuk dus voor mij. Ik leidde er een groep van achttien gemotiveerde spelers. Opvallend was de aanwezigheid van Stijn Coffyn die al een paar maanden afwezig was. Eerstdaags doe ik ook nog een poging om Jeremy Wickaert terug in de groep te krijgen. Een gretige en enthousiaste groep met wie al vorig weekend, na de thuismatch tegen FC Poperinge B, kennis had gemaakt. Zoals met Bottecchia en Dequecker, die ik nog ken van mijn periode bij Vlamertinge, en Flechter (kapitein Fletcher Sabbe, red.). Ik kon uit de gesprekken met de spelers afleiden dat er de voorbije weken chaotisch aan toeging op de training. Ik wil er opnieuw structuur in krijgen. Mijn ervaringen met collega-trainers Chris Deleye en Fanny Schamp zullen mij hierbij helpen."





"Welk soort type trainer ik ben? Een gedisciplineerde trainer. Het is niet omdat we voetballen in vierde provinciale, dat er geen discipline moet zijn", gaat Wydoodt voort. "Voormezele probeert al drie seizoenen lang te promoveren. Ik hoop echt dat het met mij wel lukt. Ik zal er alles aan doen om meteen schwung in de groep te krijgen. Met het oog op komend seizoen willen we de vertrekkers vervangen. Ik mik op jongens van om en bij de 25 jaar, die hun strepen in derde of vierde al hebben verdiend. Een kern van twintig spelers is niet nodig, want een aantal jongeren staat te popelen van ongeduld en wil speelkansen krijgen." (BPW)