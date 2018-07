"Meer zon, meer smaak in de wijn" DROOGTE WÉL GOED NIEUWS VOOR DRUIVENTEELT CHRISTOPHE MAERTENS

26 juli 2018

02u46 0 Ieper Bij de wijnboeren wordt er niet gemord over de droogte. Door de warmte zijn de druiven eerder rijp, waardoor ze vroeger kunnen worden geplukt. "Toch moeten we alert blijven."

Martin Bacquaert van wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter is positief, maar blijft voorzichtig. "Door de warmte zijn onze druiven eerder rijp en kunnen die vroeger geoogst worden", klinkt het. "Hoe vroeger hoe beter, want dan kunnen ze niet meer getroffen worden door ziekte of slecht weer." Martin denkt dat hij in augustus al met het plukken van druiven kan beginnen. "Vorig jaar was het in september en toen was het al vroeg. Ik had nooit gedacht dat we opnieuw een record zouden breken."





Druivenranken hebben minder last van de hitte omdat hun wortels dieper in de grond doordringen. "Ze zitten tot op een diepte van 1,5 tot 2 meter. Daar is nog water te vinden. De wortel van een aardappel bijvoorbeeld zit veel minder diep in de grond. Het ziet er dan ook niet slecht uit op dit moment. De kwaliteit van de druiven is goed en ziektes, zoals schimmels, blijven uit", aldus Martin. De wijnboer blijft echter op zijn hoede. "Te lang zo'n hitte is nu ook weer niet ideaal en een regenbui zou toch wel mogen", klinkt het.





Ook Filip Decroix van wijngoed Zilver Cruys in Boezinge is tevreden, maar blijft waakzaam. "Het mag niet veel warmer zijn dan 25 graden. Want als het 's nachts wat afkoelt, ontstaat er dauw op de planten en dat kan nog altijd schimmel veroorzaken. Daarom behandel ik mijn druiven preventief. Ik zal maar van een goed jaar spreken als er een goede oogst binnen is." Filip verloor door omstandigheden al een deel van zijn oogst. "Ik beheer mijn domein alleen en doe dus alles zelf. Drie weken geleden kreeg ik een hartaanval, waardoor ik mijn druivenranken niet meer kon onderhouden. Het gevolg is dat 20 procent van mijn druiven beschadigd raakte door een schimmelinfectie."





Net als andere wijnbouwers werkt Filip met verschillende druivensoorten, zoals bijvoorbeeld chardonnay, siegerrebe, pinot gris en pinot noir. "Het is niet zo dat de ene druif beter tegen de warmte kan dan de andere. Alles heeft te maken met de stam waarop de druif is geënt. Daarvan moeten de wortels diep genoeg geraken om tot in de kleilaag te geraken die zich hier onder de grond bevindt. In die laag zitten heel wat mineralen."





De zon zorgt ervoor dat er zich suikers ontwikkelen in de druif. Hoe meer zon, hoe meer suikers en hoe meer smaak. "De kwaliteit is gewoon beter, want er moet minder suiker worden toegevoegd", weet Filip nog.