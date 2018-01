"Maak tijd voor je job én je gezin" MARJOLA MAES GAAT VOOR TITEL 'VROUWELIJKE ONDERNEMER VAN HET JAAR' CHRISTOPHE MAERTENS

19 januari 2018

02u49 0 Ieper "Als vrouw kan je veel bereiken als je je gezin en job in evenwicht kan houden." Marjola Maes (52) uit Ieper dingt mee naar een Womed Award voor 'vrouwelijke ondernemer van het jaar'. Samen met haar man bouwde ze Degels Metal uit tot modern bedrijf én spoort ze andere ondernemers aan om samen te werken.

Marjola Maes is samen met haar man Filip Degels zaakvoerder van Degels Metal langs het Jaagpad. Het bedrijf, dat zestien personeelsleden telt, recupereert en recycleert metalen. Marjola maakte van het familiebedrijf een moderne zaak met veel aandacht voor mens, omgeving en toekomst. Een hoger diploma behaalde ze niet, maar dat belette haar niet gestaag hogerop te geraken. "Ondernemer word je niet in de schoolbanken, maar wel in de praktijk", zegt ze. "Mijn ouders wilden graag dat ik hoger onderwijs deed en ik had wel de capaciteiten, maar het werkte gewoon niet." Ze studeerde een jaar kleuteronderwijs. "Ik werkte graag met kinderen, maar ik zag het toch niet zitten om er mijn beroep van te maken. Trouwens, ik ging ook niet akkoord met de visie van het onderwijs." Voor Marjola zat er na een jaar 'studeren' niets anders op dan te werken. "Ik begon mijn carrière als kassierster bij Aldi", klinkt het. "Na een paar maanden had ik wel in de gaten dat dat mijn ding niet was. Ik vertelde mijn bazen dat ik mijn contract van zes maanden met veel plezier zou uitdoen, maar dat ze alvast konden uitkijken naar mijn opvolger. In plaats van te vertrekken, kreeg ik het aanbod om assistent-filiaalleider te worden. Ik ben toen uiteindelijk filiaalleider geworden."





Skiongeval

Marjola deed dat werk tot ze beviel van haar zoon. "Daarna had ik verscheidene jobs tot ik het slachtoffer werd van een skiongeval. Toen kreeg ik het idee om een jaar lang van alles te studeren. Mijn man ging daarmee akkoord en ik heb toen in sneltempo onder meer boekhouding en marketing geleerd. Het was een hels jaar." Aanvankelijk had ze geen ambitie om in het bedrijf van haar echtgenoot te stappen. "Mijn partner en ik hebben een hele toffe relatie, maar ik was een beetje bang om elke dag samen te werken. Het liep anders. Toen mijn schoonvader stierf en mijn schoonmama met pensioen ging, moést mijn echtgenoot wel hulp inroepen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat ik iemand opleidde, maar raakte ten slotte niet meer weg (lacht).





Eilandjes

Marjola is niet alleen onderneemster, maar ook moeder van twee kinderen. "Dat wil zeggen dat er ook een huishouden moest gerund worden. Ik deed dat niet zo graag. Op het moment dat ik inzag dat ik veel meer waard was voor het bedrijf, hebben we voor het huishouden hulp ingeroepen. Intussen is Matthias 29 jaar en Isabelle 25 jaar."





Verder is Marjola Maes een ambassadeur voor het ondernemerschap in de Westhoek. Ze is een voortrekker in het opzetten van samenwerkingen tussen ondernemers en is maatschappelijk sterk geëngageerd. Zo zette ze onder meer haar schouders onder projecten voor kansarme jongeren en bouwde diverse netwerken uit. Ze engageerde zich voor het Ieperplein van 35 ondernemers op de Kortrijkse Bedrijvencontactdagen en maakte van Ieper hotspotstad op Openbedrijvendagen 2016. Ze bracht ondernemers samen in het vakmansnetwerk Fecoplus, het ochtendnetwerk BNI Ieper én richtte de bedrijventerreinvereniging Iebeve op. "In 2018 kan het niet meer dat we elk op ons eilandje bezig zijn. Je moet werk kunnen uitbesteden aan specialisten en dat is een win-winsituatie voor beide partijen. Door samenwerkingen op poten te zetten, leer je altijd bij."





Trots

Dat alles maakt dat de Ieperse kans maakt op een Womed Award, uitereikt door Markant, Unizo en het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Marjola is trots op haar nominatie. "Het toont aan dat je als vrouw heel veel kan bereiken door die balans in je relatie, gezin en onderneming in evenwicht te houden. Maar ook moet je investeren in mensen die je kunnen bijstaan. Daardoor krijg je de kans om te doen wat je graag doet. Maar je moet tijd maken voor je job én je gezin." De andere genomineerden voor de titel van 'vrouwelijke ondernemer van het jaar' zijn twee Limburgse zaakvoersters: Marina Doggen en Alexandra Limage. Stemmen kan voor 7 februari via www.womedaward.be. De winnares wordt begin maart bekend gemaakt.