‘Laddertjes’ aan rioolroosters moeten honderden padden en amfibieën redden: “Nog te veel dieren raken niet meer uit het rioolputje en sterven de verdrinkingsdood” Christophe Maertens

15 februari 2019

17u47 0 Ieper In de Tulpenlaan in Ieper zijn in 32 rioleringsputjes ‘uitklimstrips’, een soort laddertjes, voor amfibieën aangebracht. Naast het verkeer zijn diepe riolen namelijk even dodelijk voor padden. Het project in Ieper is het eerste in Vlaanderen.

“We vroegen ons al langer af wat we nog konden doen om nog meer amfibieën te redden”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Naast het gevaar van overreden te worden, sterven veel dieren ook in de riolen. Heel wat diertjes sukkelen in rioleringsputjes en raken ze er niet uit. Ze spoelen weg en verdrinken in de rioolbuizen. Met dit project willen we vooral amfibieën, maar ook spitsmuizen en insecten de kans geven terug uit de kolk te klimmen en zich te redden van de verdrinkingsdood.”

Aluminiumstroken met gaatjes

De aluminiumstroken zijn aangepast aan de diepte van de kolken, tussen vijftig en honderd centimeter en zijn tien centimeter breed. De platen zijn geperforeerd met gaatjes. De amfibieën en andere beestjes die in het riool zijn gesukkeld, kunnen als op een laddertje naar boven klimmen. Ieper haalde de mosterd in Nederland en Zwitserland. “In Nederland toonde een onderzoek aan dat jaarlijks een half miljoen amfibieën om het leven komen in rioolputjes. In Vlaanderen zal dat ook wel het geval zijn”, vermoedt schepen Despeghel. “In de Tulpenlaan zijn 32 straatkolken en die krijgen allemaal zo'n uitklimstrip. We gaan de putjes goed in de gaten houden en als het systeem werkt, gaan we het project uitbreiden naar andere straten waar veel padden trekken.”

Amfibieëntunnels

“De Tulpenlaan is een voorbeeld van een probleemsituatie voor de dieren”, weet Lieven Stubbe van de dienst Milieueducatie en Landschap. “Veel mensen tuinieren en hebben composthopen. Het is geweten dat de amfibieën daarin overwinteren. Bij het begin van de trekperiode trekken ze vanuit de tuinen richting de Vaart Ieper-Komen, waar ze een prima biotoop vinden om zich voor te planten. De Tulpenlaan, waar jaarlijks zeshonderd tot duizend padden, bruine en groene kikkers en twee soorten salamanders de oversteek maken, is echter een drukke straat. Daarom hebben we vier jaar geleden al twee amfibieëntunnels gebouwd. Daardoor kunnen de dieren zich veilig verplaatsen van de vaart naar het dieper gelegen sluizencomplex en de nabijgelegen poelen van de Leemput.”

Paddenoverzetactie

Daarnaast is er ook nog altijd de traditionele paddenoverzetactie, die in Ieper al twintig jaar plaatsvindt. “We zetten de diertjes over via schermen en emmertjes. Langs de grasbermen van de Tulpenlaan heeft de landschapswacht van sociale werkplaats De Groene Kans de voorbije dagen schermen geplaatst die amfibieën beletten de straat over te steken. Een ploeg van vrijwilligers staat elke avond en ochtend klaar om de diertjes uit de emmers te verlossen en over te brengen naar de oevers van de vaart, waar ze tot begin april verblijven.”