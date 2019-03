“Koop buttons om De Gevleugelde Stad te steunen” Christophe Maertens

13 maart 2019

08u35 0 Ieper In het weekend van 12, 13 en 14 april vindt in Ieper voor de zestiende keer het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad plaats. Dit jaar schreven zich 372 groepen in en daarmee wordt het promotieplatform voor straatartiesten een beetje het slachtoffer van eigen succes. Met de verkoop van buttons wil de organisatie de financiële druk wat verlichten.

De Gevleugelde Stad blijft niet zomaar een festival, het is een promotieplatform dat openstaat voor artiesten van over heel de wereld. “Maar bij de selectie wordt een deel van de beschikbare plaatsen voorbehouden voor Belgische groepen en nieuw talent”, zegt Jan Victoor van het festival. Dit jaar kreeg het festival een record aantal inschrijvingen binnen, namelijk 372. “Uiteindelijk selecteerden we 87 groepen. Verspreid over het weekend zorgen ze voor zo’n 300 optredens. Het gaat van een brede waaier van onder meer circustechnieken, mime, installaties, jongleerkunsten, vertellingen, theater, dans en muziek, vuurspektakels en humor.” De artiesten zijn afkomstig uit 13 landen. “De tijd dat we iemand uit bijvoorbeeld Brazilië lieten komen om het festival nog internationaler te maken is voorbij”, zegt Victoor. “We kijken naar de meerwaarde van het project en of het de moeite is om die mensen in de kosten te jagen als de kans klein lijkt dat ze hier aan de bak zouden kunnen komen.” De artiesten komen op eigen kosten en spelen gratis. Ze doen dit om hun nieuwe act voor te stellen, in de hoop dat geïnteresseerde organisatoren hun voorstelling boeken. “Promotoren en organisatoren worden speciaal uitgenodigd en komen massaal af om de artiesten aan het werk te zien. Het brede publiek is de grote winnaar, want dat ziet voorstellingen van gedreven kunstenaars die het beste van zichzelf geven.”

De Gevleugelde stad blijft groeien. “De internationale uitstraling wordt steeds groter, de kwaliteit van de ingeschreven groepen steeds beter”, zegt Jan Victoor. “Daar hangt natuurlijk een financieel plaatje aan vast. Nog steeds geven we artiesten enkel een overnachting, eten en drinken. Maar vooral de prijzen van hotels en B&B’s zijn de laatste jaren fors gestegen. Voor het cultuurcentrum wordt het elk jaar moeilijker om de financiële last te dragen. Daarom gaan wij dit jaar buttons verkopen aan de infostands. De mensen zijn vrij om al dan niet een button te kopen, maar met de aankoop ervan geven ze het signaal dat ze dit festival steunen en helpen om de organisatie mogelijk te houden. Wie een button koopt kan geven wat hij of zijn wil, maar met een minimum van 2 euro. we doen ook een oproep naar het stadsbestuur voor steun.”

Dit jaar wordt het festivalgebied uitgebreid en dat vooral op de vestingen. De groep Scared Places tekende in met acht projecten die samen een geheel vormen. “Om die allemaal tot hun echt te laten komen hebben, gebruiken we dit jaar ook het gebied van de Leeuwentoren, over de Rijselpoort tot aan de vlakte met het standbeeld van Reinaert de Vos”, weet Jan.

De weersomstandigheden hebben de organisatoren niet in handen. “Bij slecht weer wordt het festival omgetoverd tot het grootste indoor-straattheaterfestival ter wereld. Om daarop over te schakelen moeten de weersvoorspellingen duidelijk heel slecht zijn. Tijdens het festival beslissen we elke morgen of we kiezen voor een normaal programma of voor een regenprogramma. Een gekozen kunnen we niet meer overschakelen. De beslissing die we hebben genomen wordt duidelijk gemaakt met vlaggen: groen betekent een normaal programma, rood het regenprogramma.” Meer info: www.gevleugdestad.be