"Kattenstoet voorbereiden is beste teambuilding" NIET VAN DE POES: TECHNISCHE DIENST WERKT DRIE MAANDEN AAN OPTOCHT CHRISTOPHE MAERTENS

12 mei 2018

02u44 0 Ieper Zonder de Ieperse technische dienst zou er morgen geen Kattenstoet uitrijden. Het zijn die medewerkers die alle attributen, zoals de wagens, in elkaar knutselen. "Het samenwerken voor zo'n evenement is de beste teambuilding die je je maar kan inbeelden."

Dat er heel wat mensen zich dagen, weken, zelfs maanden uit de naad werken voor de Kattenstoet lijkt de logica zelve. Wie daar een belangrijk deel van op zich neemt, zijn de werknemers van de technische dienst. "Kort voor 13 mei is iedereen bij ons bezig met de stoet", aldus Stijn Fertin, diensthoofd en lid van het directiecomité van de Kattenstoet. Voor Tomas Louagie (38) en Nico Baelde (39)beginnen de voorbereidingen al in half december. Niet veel later vervoegen Jan Carrein (42) en Lorenzo Brion (30) het team, tot de ploeg aangroeit met iedereen van de dienst. "We beginnen met alles eens op te starten en te controleren", aldus Tomas. "Daarna bouwen we de nieuwe wagens. Vanaf februari zijn we er fulltime mee bezig." De technici zijn vol lof over de job. "Het werk voor zo'n groot evenement is zeer gevarieerd", klinkt het. "We mogen creatief zijn en krijgen vrijheid. Daarnaast leren we veel van elkaar. Normaal werken wij per twee, maar voor dit vormen we een hele ploeg. Het is de beste teambuilding die je maar kan indenken."





Lekke band

Het wordt een druk weekend voor de mannen. "We beginnen al zaterdag (vandaag- nvdr.) met alles klaar te zetten aan zaal Fenix. Als het regent, gebeurt dat zondagochtend. Tijdens de stoet blijven we paraat. Er kan vanalles fout lopen. Zoals drie jaar geleden bijvoorbeeld. De stoet was pas gestart en een van de wagens bleek een lekkende band te hebben", vertelt Tomas. "Collega Jan is dan met een compressor de kar opgesprongen. Hij bleef de volledig stoet zitten om regelmatig die band op te blazen." Dankzij het werk van Jan merkte het publiek uiteindelijk niks op. "We kunnen pas gerust zijn als alle wagens zondagavond hier weer binnen zijn, dan weten we dat het goed was", weten de medewerkers. "Dan valt de druk weg en gaan we samen een pintje pakken in het Vleeshuis. Het is de maandagochtend dan wel een beetje lastig. (lacht)."





Verloop

De Kattenstoet staat dit jaar in het teken van de zwangere Minneke Poes en haar jongen. Vanavond om 20.15 uur begint het Iepers kattenweekend met trippelende katjes, waarbij op tien locaties in de stad wordt gedanst. Om 22 uur is er dan het vuurspektakel op de Grote Markt. Morgen zondag om 14.15 uur vertrekt de publiciteitscaravan en om 15 uur is het dan tijd voor de Kattenstoet. Het traject loopt van de Leopold III-laan via onder meer de Menenpoort, Grote Markt, Boterstraat, Tempelstraat, Colaertstraat en Oudstrijderslaan.