"Inferno al tientallen keren herbeleefd in mijn nachtmerries" ADRIEN (72) ONTSNAPTE MIRACULEUS AAN VLAMMENZEE HANS VERBEKE

02 maart 2018

02u51 0 Ieper Ruim een maand nadat hij op het nippertje ontsnapte aan een allesverwoestende brand, heeft Adrien Verbeke (72) uit Ieper het inferno intussen al tientallen keren herbeleefd in zijn slaap. "Vreselijke nachtmerries zijn het", zegt de man, die in de brand z'n hele hebben en houden verloor. Adrien woont voorlopig in een serviceflat. "Maar liefst van al keer ik op termijn terug naar de Zonnebeekseweg. Als de verzekeringsmaatschappij meewil, hoop ik mijn woning te kunnen heropbouwen."

Ronduit hallucinant was het, wat Adrien Verbeke meemaakte in de nacht van 21 op 22 januari. Een allesverwoestende brand legde 's nachts in een mum van tijd z'n rijwoning langs de Zonnebeekseweg in de as. "Ik schoot wakker en zag grote vlammen tegen het plafond", zegt Adrien. "Van het verschieten viel ik uit bed." De Ieperling besefte dat hij moest vluchten maar eenvoudig was dat niet. Als gevolg van diabetes zijn bij de man immers beide onderbenen geamputeerd. "Zo snel als ik kon, op mijn achterste en enkel in m'n onderbroek, sleepte ik mezelf naar de voordeur. Die was niet op slot en dat was mijn geluk. Had ik mijn sleutel nog moeten zoeken, dan zou ik gestorven zijn in de brand."





Toen Adrien naar buiten rolde, sloegen de vlammen metershoog door de voordeur. "Nooit eerder had ik het zo warm", weet de man. "Twee buren hebben me binnen genomen en in een zetel gelegd, met een deken bovenop me." Adrien kan niet over de brand praten zonder tranen. "Nachtmerries hebben me intussen al tientallen keren het inferno doen herbeleven", zegt hij. "Nog altijd ben ik doodsbang."





Draad oppikken

Toch probeert Adrien de draad van zijn leven weer op te pikken. "Enkele van mijn kinderen zorgen goed voor me", zegt hij. "Dat is ook nodig. Zonder hen zou ik het niet redden. Anderzijds doet het pijn aan het hart dat mijn hele hebben en houden verloren is gegaan in de brand. Het enige wat me nog rest, is mijn speciaal aangepaste auto die ver genoeg van mijn woning stond en een stukje van mijn identiteitskaart. Die is voor tachtig procent gesmolten en weggebrand, behalve het deeltje waarop je nog net mijn familienaam en rijksregisternummer kan lezen."





Snel nieuwe prothesen

Adrien verloor in de vlammenzee ook zijn prothesen en zijn scootmobiel. "Maar de leverancier van prothesen heeft een bijzondere inspanning gedaan. Nog geen twee weken na de brand kon ik weer stappen. En intussen heb ik me ook een tweedehandse scootmobiel aangeschaft. Die geeft me opnieuw wat vrijheid."





Sinds enkele weken woont de Ieperling in een serviceflat naast het woonzorgcentrum Wieltjesgracht. "Ik ben bijzonder dankbaar voor de huisvesting die mij werd aangeboden en mag hier zo lang blijven als ik wil. Maar ik woon op de eerste verdieping en dat boezemt me angst in. Als het hier brandt, raak ik nooit levend weg. Ik weet wel dat de kans op brand klein is, maar dat was bij mij thuis ook. Daarom... mocht iemand in Ieper ergens iets te huur hebben dat voor mij geschikt is, zou ik beslist overwegen te verhuizen."





Adrien ziet zijn toekomst toch weer langs de Zonnebeekseweg. "Heel graag zou ik er terugkeren", vertelt hij. "Ik woonde er dik twintig jaar toen de brand uitbrak, in het huis waar voordien mijn moeder zaliger woonde. Het was er goed en ik had het er naar mijn zin. Over enkele weken hoop ik van de verzekeringsmaatschappij te vernemen voor welk bedrag ze zullen tussenkomen. Als het enigszins kan, wil ik graag mijn huis laten heropbouwen. En als het moet, steek ik desnoods ook zelf de handen uit de mouwen."





Een definitieve oplossing op het vlak van huisvesting is echter niet voor morgen. Huiseigenaars uit Ieper die een pand in de aanbieding hebben voor Adrien, kunnen met hem contact opnemen via het mailadres van zijn dochter, ann.verbeke2712@gmail.com.