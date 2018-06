"Infanterie omkegelen met kanonskogel" LERAAR BRENGT BUITENSPEL 'LEEUWENTOREN' OP DE MARKT CHRISTOPHE MAERTENS

23 juni 2018

02u34 0 Ieper Leraar Stefaan Vanoplynes (31) uit Ieper heeft een buitenspel gemaakt, 'Leeuwentoren', een mix tussen kubb en petanque. De naam verwijst naar de stenen Leeuwentoren op de Ieperse Vestingen. Je kan het spel bestellen voor 70 euro. "Ik wil dat mensen plezier hebben en tegelijkertijd iets bijleren over de Ieperse geschiedenis."

"Ik kwam afgelopen zomer op het idee om een spel te maken toen ik met mijn zoontje op stap was in onze stad", aldus Stefaan Vanoplynes, die lesgeeft aan het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint Michiels in Ieper. "Ik wil met het spel het verhaal van de Ieperse Leeuwentoren vertellen. Niet veel mensen kennen die geschiedenis. Aanvankelijk dacht ik eraan een gezelschapsspel te bedenken, maar al gauw kwam het bij mij op om een buitenspel te maken." De echte Leeuwentoren is te vinden op de Vestingen en is nog steeds te bezoeken. Het ronde bouwwerk stamt uit eind 14de eeuw. In de periode van Lodewijk XIV werd ook de 'contregarde', het eiland voor de toren, aangelegd. Dat eiland bood onder meer bescherming tegen artilleriegeschut.





Twee versies

"Het doel van mijn spel is de Leeuwentoren van de tegenstander te veroveren", legt de bedenker uit. "Dat moet je doen door eerst alle infanterie van je opponent tegen de vlakte te werken. Daarvoor gebruik je een kanonskogel. Je kan zowel verdedigend als aanvallend spelen." Het spel bestaat uit zestien cilinders, twee schijven, vier bollen en twee afstandsstokjes. "Ik werkte twee versies uit, een korte en een lange. Die laatste is de basisversie en duurt ongeveer 20 minuten. De kortere versie duurt slechts een tiental minuutjes." Je speelt Leeuwentoren op een speelveld van drie op acht meter en het aantal deelnemers kan oplopen van twee tot en met acht. De minimumleeftijd is 8 jaar.





200 stuks

Stefaan produceerde zelf 200 stuks. "Het was even zoeken, maar ik heb met hulp van familie en vrienden bijna alles zelf gemaakt", klinkt het. "Ik heb zelf de cilinders gezaagd en geschuurd. De werpbollen heb ik besteld. Ik kreeg onder meer hulp van VTI-leerkracht houtbewerking Geert Wousen. Lieselotte Depuydt ontwierp een knap logo en de lay-out van mijn spelregels." Stefaan bracht 50 stuks van de kleine versie en 150 stuks van de basisversie op de markt. "Mensen kunnen bij mij bestellen. Ondertussen zijn er al een deel verkocht, maar vooral aan vrienden. Leuk is dat de educatieve dienst van de stad Ieper vijf exemplaren bestelde." De basisversie van het spel kost 70 euro. Meer info via www.facebook.com/Leeuwentoren2018/