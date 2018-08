"Ik zit bijna op mijn oude niveau" PIETER VANGHELUWE EN WESTHOEK DOOR NAAR VOLGENDE RONDE ERIK DE BLOCK

14 augustus 2018

02u27 0 Ieper Twee rode en vijf gele kaarten. Eersteprovincialer RAS Monceau zorgde zondag op KVK Westhoek (2-1) alvast voor een kleurrijk spektakel. "We zijn heel slecht gestart en kwamen op achterstand", aldus Pieter Vangheluwe. "Tijdens de bespreking haalde de trainer aan dat op achterstand komen het enige was dat we moesten vermijden. We werden gepakt op een counter. Monceau scoorde dan ook nog met een lucky-goal."

VOETBAL BEKER VAN BELGIË

"We moesten dus achtervolgen. Ze verdedigden hun voorsprong met hand en tand. Dat blijkt ook aan de vele kaarten die ze pakten. We zijn blijven voetballen en misten een karrevracht kansen. Monceau speelde met tien man achter de bal. Ik stond laatste man en liep tien meter van hun helft. Wat veel zegt over ons overwicht. Hun doelman pakte ook enkele mooie ballen. We trapten niet in de val en pakten het redelijk volwassen aan."





De ex-speler van onder meer FC Gullegem en RC Waregem zat vorige week thuis tegen SKV Zwevezele op de bank. Nu stond hij aan de aftrap en speelde heel de wedstrijd. "Na mijn blessure was het een prioriteit om zo gezond mogelijk op te bouwen", klinkt het. "Tegenover de anderen zit ik met nog wat achterstand. Ik zit bijna op mijn oude niveau. Tegen de start van de competitie komt dat in orde."





Het team van trainer Hugo Vandenheede mag in de vierde ronde van de Beker van België weer thuis spelen. In het Crack Stadion in Ieper komt zondag SV Oudenaarde uit de eerste amateurklasse. "We kijken er heel erg naar uit", aldus Vangheluwe. "We hebben niks te verliezen. Het wordt geestig. Liever tegen zo'n tegenstander dan tegen een Waalse ploeg."





Pieter Vangheluwe startte centraal achteraan naast Alexander Embrechts. "Na een half uur hebben we moeten wijzigen want Jochen Sucaet had wat last en werd uit voorzorg vervangen", zegt Pieter. "Alexander schoof daardoor op naar het middenveld en viel nieuwkomer Florian Petitprez in."





Niet Niels De Loof maar nieuwkomer Hugo Legname scoorde het eerste doelpunt. Er is vanavond om 20 uur een oefenwedstrijd bij tweedeprovincialer SV Diksmuide.