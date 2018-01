"Ik zal als vrouw worden aanzien. Eindelijk!" TRANSGENDER MARGAUX CAPOEN (50) KAN NAAM EN GESLACHT OFFICIEEL REGISTREREN CHRISTOPHE MAERTENS

02u54 0 Eric Flamand Margaux Capoen: "Transgender zijn, is geen geschenk, maar het was een noodzaak dat ik er mee naar buiten kwam". Ieper Dankzij een nieuwe wet kan transgender Margaux Capoen (50) uit Ieper haar naam en geslacht officieel in het bevolkingsregister laten opnemen. Daarvoor is een zware geslachtsoperatie niet langer nodig. "Eindelijk zal ik als vrouw worden aanzien", zegt Margaux, geboren als Tijl.

Om van geslacht te kunnen veranderen, moesten transgenders tot eind vorig jaar een zware medische ingreep ondergaan. Sinds 1 januari is dat niet meer het geval dankzij een wet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). Nu kunnen mensen die hun geslacht en hun naam officieel willen laten aanpassen in het bevolkingsregister, dat dat doen via een procedure van maximaal zes maanden. Bij de dienst Burgerlijke Stand in Ieper wordt zaterdag een transgender verwacht om de nodige documenten te tekenen. En ook Margaux Capoen (50) uit Ieper, die bij de stadsdiensten werkt, denkt eraan om naam en geslacht te laten officialiseren. "Ik zat een beetje te wachten op die wet. De dokters hebben mij afgeraden een operatie te ondergaan wegens problemen met mijn nieren. Voor mij was dat dan ook een stap te ver", zegt Margaux.





Eric Flamand Op de identiteitskaart staat nu nog Tijl Capoen.

Addertje

"Nu zal ik toch echt als vrouw worden gezien, wat voor mij heel belangrijk is. Momenteel staat op mijn identiteitskaart nog altijd Tijl. Dat is heel confronterend bij onder meer een ziekenhuisbezoek. Terwijl je in de wachtkamer zit, hoor je dan plots 'mijnheer Capoen' roepen, wat helemaal niet leuk is. Voor ik de stap zet, zal ik wel alles nog eens checken bij een notaris om zeker te zijn dat er bij de procedure geen addertjes onder het gras zitten." Volgens Margaux zal de verandering nog niet altijd op een correcte manier worden weergegeven in het rijksregister.





Frank Vandenbroucke

"Oude rijksregisternummers blijven soms lang in het systeem plakken", stelt ze. "De nieuwe wet is wel positief. Een volgende stap in ons land kan misschien de invoering van het neutraal geslacht X zijn (zoals onder meer in Duitsland het geval is, red.). Er zijn immers mensen die zich man noch vrouw voelen."





Margaux, een voormalige sportfotograaf die haar vrouwennaam overigens kreeg van wielrenner Frank Vandenbroucke, beseft wel al heel lang dat ze geen man, maar een vrouw is.





Gehuwd

"Ik weet dat al sinds mijn kindertijd. Transgender zijn, is geen geschenk, maar het was een noodzaak dat ik er mee naar buiten kwam, nu vijf jaar geleden. Het waren mijn partner Ellen - met wie ik intussen 14 jaar ben getrouwd - en mijn broer, dokter Jan Capoen, die het in de gaten kregen en mij doorstuurden naar de genderkliniek van het UZ in Gent. Daar werd ik goed geholpen tijdens gespreken met specialisten. Voor mijn partner Ellen was het allemaal heel confronterend. Zij wist natuurlijk al langer wat er aan de hand was, maar toch. We zijn nog steeds samen en zijn ook van plan dat te blijven. De meeste mensen die ik ken, maken er ook geen punt van dat ik transgender ben. Al blijven sommigen het natuurlijk wel vreemd vinden. Ook voor mij is het soms nog moeilijk. Als ik me wat minder voel, dan luister ik naar muziek van Antony and The Johnsons (met een transgender als zangeres, red.). Dat helpt altijd."