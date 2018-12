“Ieper verdient een eigen bierfestival, maar het moet wel origineel zijn” Kaffee Bazaar biedt op Blackbeerfest enkel gitzwarte bieren aan Redactie

06 december 2018

19u11 6 Ieper “We waren eigenlijk al langer van plan om in Ieper een bierfestival te organiseren, maar we wilden het wel op een originele manier aanpakken”, zegt Joeri Devolder en Nancy Demeester van het Ieperse biercafé Kaffee Bazaar. En zo riep het koppel samen met De Bierorde van Vauban het Blackbeerfest in het leven.

“In ons café hebben we de ‘zwarte lijst’, waarop alleen zwarte bieren staan en die verkopen best wel goed. Zo ontstond het idee voor een festival met alleen maar zwarte bieren. Dat type bier is in onze regio niet echt bekend, maar je hebt toch wel wat verschillende soorten. We praten dan niet over Guinness of zo. Als je dat bier tegen het licht houdt, zie je dat het niet echt zwart is. Neen, om zwart bier te maken, heb je zwarte mout nodig. Dat is de duurste mout die er is.”

Brouwers

Grote brouwerijen besparen daarop, want ze moeten er namelijk veel van aankopen. Kleine brouwers doen dat minder omdat hun product authentiek moet zijn. “Het is ook niet zo dat alle zwarte bieren stoutbieren zijn. Je hebt zwart bier met veel verschillende smaken, zowel bittere als zoete.” In totaal konden de organisatoren 33 brouwers naar Ieper halen. “En die komen van ver. Zo zit er een Russische brouwerij bij, maar ook Roemenen, Noren en Polen. Uit eigen land krijgen we vier brouwers over de vloer.” Het gaat om Brussels Beer Project uit Brussel, brouwerij Alvinne uit Moen, Brouwerij De Feniks uit Heule en Totem Craft Beer uit Evergem. Het alcoholpercentage van de bieren ligt tussen drie en negentien procent.

Er hebben zelfs al Amerikanen een toegangsticket besteld, stel je voor Organisator Joeri Devolder

Jetons

Wie het festival bezoekt, kan vooraf een dagticket kopen voor 25 euro of een weekendticket voor 40 euro. Bij een dagticket krijg je acht jetons, terwijl dat er bij een weekendticket vijftien zijn. “Bierliefhebbers kunnen proeven uit een door ons ontworpen glas van acht centiliter”, gaat Joeri verder. “En je kunt natuurlijk jetons bijkopen.” Tickets zijn verkrijgbaar op www.blackbeerfest.com en aan de deur. “We laten maar duizend mensen per dag toe. Er hebben zelfs al Amerikanen een toegangsticket besteld, stel je voor.” Het festival schenkt verschillende bieren op zaterdag en zondag. Voor wie geen zwart bier lust is er de ‘I don’t like black’-bar, waar enkele lokale blonde biertjes te krijgen zijn, naast frisdrank. Je kunt er ook iets eten. Niemand minder dan Joke Michiel en chef-kok Vilhjalmur Sigurdarson van restaurant Souvenir maken zes gerechtjes klaar. Het Blackbeerfest vindt plaats in zaal Fenix in de Leopold II-laan in Ieper en is zaterdag open van 12 tot 23 uur en zondag van 12 tot 21 uur.