"Iedereen wil meegaan in het verhaal" Serge Vandevyvere - SK Zillebeke 14 augustus 2018

vierde provinciale d

SK Zillebeke wil komaf maken met het verleden. In dat verleden eindigde de club in de voorbije zes seizoenen steeds in de onderste regionen. Vorig seizoen zelfs als allerlaatste.





"Ik lees her en der dat we een outsider kunnen zijn, maar van zo'n commentaar lig ik niet wakker", aldus Serge Vandevyvere.





"Feit is dat ik op het einde van het seizoen dik tevreden zou zijn met een plaats in de middenmoot. Als we ons tussen plaatsen zes en acht kunnen eindigen, is ons seizoen geslaagd. We komen dan ook van heel ver. In het begin van de voorbereiding liep het wat stroef. Het inpassen van de nieuwe spelers vergt tijd. Ook het systeem dat ik wil invoeren vergt aanpassing. De meeste spelers hebben het al onder de knie, maar de rest moet nog volgen. Positief is dat we de voorbije weken grote stappen voorwaarts hebben gezet en iedereen wil meegaan in het verhaal. Met resultaat wat afgelopen zaterdag versloegen we Lo-Reninge met 0-2. Een voor het vertrouwen belangrijke zege. Kruiseke, Brielen en FC Passendale zijn mijn titelkandidaten." (BPW)