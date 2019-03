“Hopen dat het nieuw stadsbestuur het kapotte steegje zal herstellen” Gebruikers dopen weg vol putten om in ‘Sukkelstraatje’ Christophe Maertens Hans Verbeke

18 maart 2019

16u35 0 Ieper Koen Bossuyt (52) uit Brielen hoopt dat het nieuwe stadsbestuur werk maakt van het herstellen van een kleine garageweg langs de Veurnseweg in Brielen. Het pad, dat toegang verleent tot een twintigtal garages en tuinen, ligt al jaren vol putten. “Mensen rijden hier zelfs hun wagen stuk”, zegt de bewoner. “Met de nieuwe Ieperse bestuursploeg aan het roer kijken we uit naar een snelle en definitieve oplossing voor het Sukkelstraatje.”

Voor wie er niet hoeft te komen, ligt het wat verborgen, de doodlopende zijweg tussen de huisnummers 97 en 99 langs de Veurnseweg in Brielen. Het straatje verleent toegang tot de garages en tuinen van een twintigtal gezinnen. “De weg is ongeveer 200 meter lang en drie vierde daarvan is al jaren in een echt erbarmelijke staat”, aldus Koen Bossuyt (52). “Bij regenweer krijg je meteen een mooi beeld van de tientallen putten die tot 15 cm diep zijn.” Koen Bossuyt, die beroepshalve goochelaar is, woont nu vijf jaar in de straat. “Ik heb het altijd al zo geweten. Enkele van mijn buren zijn stilaan hopeloos aan het worden, maar ik wil het niet opgeven. Integendeel, ik ben vast besloten te blijven ijveren voor dat stukje weg. De momentele toestand is immers niet meer te verantwoorden.” Volgens Bossuyt zijn sommige van de buren al naar de garage mogen gaan met hun wagen door schade veroorzaakt door de vele putten. “Het is toch niet normaal dat bijvoorbeeld één van de bewoners met een beperking via het Sukkelstraatje met z’n aangepaste fiets z’n woning moet bereiken. Via de deuropening aan de Veurnseweg kan hij niet naar binnen. Maar daarnaast komen kinderen met de fiets ten val. Ook verzakken tuinomheiningen en komt het water bij sommige mensen tot aan de garage.” De oorzaak van dat laatste zijn de vele kiezenstenen die in de loop der jaren op de weg werden gedropt. “Ex-schepen Stephaan de Roo (CD&V) liet om het anderhalf jaar een kraan aanrukken om de putten met wat steenslag op te vullen. De kraanman vertelde daarbij steevast dat z’n werk eigenlijk geen enkele zin had. Slechts twee weken later bleek z’n voorspelling helemaal te kloppen. Al het grind was uit de putten gereden, wat logisch is, en had zich aan de rand opgehoopt. Het resultaat zijn nog diepere putten en nog meer wateroverlast tot gevolg.”

Het stukje onverharde straat is eigendom van de kerkfabriek. “In het verleden betaalden de bewoners al honderden euro’s aan de kerkfabriek om toegang te verkrijgen”, zegt bewoner Koen. “De kerkfabriek zou op haar beurt het steegje onderhouden. Van een kerkfabriek die de christelijke waarden hoog in het vaandel zou moeten dragen, mag je toch iets meer verwachten dan telkens hetzelfde antwoord: ‘Je moet via onze advocaat contact nemen.’”

“Het vorige stadsbestuur had ons belooft werk te zullen maken van de zaak na de verkiezingen. Het draaide echter anders uit, maar dat komt door de verkiezingsuitslag.” Ondertussen stuurde Koen al een brief met foto’s op naar de nieuwe stadscoalitie. Hij kreeg het bericht dat zijn ‘schrijven’ goed werd ontvangen, dus de bewoner veronderstelt dat er wel wat gaat bewegen.”

Op Facebook laat Thijs Morlion, voorzitter van oppositiepartij CD&V, weten dat het stadsbestuur enkel kan bemiddelen met de bewoners en de eigenaars van de straat. “Aangezien de straat geen eigendom is van de stad, kan het stadsbestuur geen structurele maatregelen nemen. Het opvullen van de straat met steengruis was een tegemoetkoming van de stad. Ik wens het nieuwe bestuur alle succes met de bemiddeling, die in het verleden al werd gevoerd, jammer genoeg zonder succes”, aldus Morlion.

“De Ieperse stadskas is wel degelijk één van de financieringsbronnen van de kerkfabriek en het stadsbestuur kan écht wel meer dan enkel maar bemiddelen tussen de bewoners en de kerkfabriek”, reageert Koen Bossuyt. “Samen met het bisdom en de provincie houdt ze toezicht op de werking van de kerkfabriek. Het stadsbestuur kan zelfs een besluit van de kerkraad schorsen als men meent dat het belang van de stad wordt geschaad. In het verleden is al te vaak gebleken dat het stadsbestuur onder één hoedje met de kerkfabriek speelde.”

Om zijn acties wat luister bij te zetten, ontwierp de goochelaar een paar gadgets, zoals postzegels of een waardebon voor een avontuurlijke autorit in het steegje. Op de Facebookpagina www.facebook.com/Sukkelstraatje is meer te vinden over de situatie.