"Hoe het was? Eén woord: MACHTIG" EN OF DE APOTHEOSE VAN VIER JAAR HERDENKING GESMAAKT WERD CHRISTOPHE MAERTENS

12 november 2018

02u24 0 Ieper "Het was machtig." Eén kortzin van een Britse toeschouwer die wellicht het best weergeeft hoe Vredesstad Ieper vier jaar oorlogsherdenking afgesloten heeft. De apotheose volgde gisteren met een eeuw Wapenstilstand, bijgewoond door talloze bezoekers.

De herdenking van honderd jaar Wapenstilstand begon zondagochtend in alle vroegte. Op verschillende plaatsen, waaronder de Menenpoort, begon om 6 uur een doedelzakspeler met de tonen van 'When the Battle is Over', een lied dat gespeeld werd wanneer de soldaten terugkeerden naar hun barakken. Enkele uren later verzamelden militairen en muzikanten op De Leet voor de Poppy Parade, die om 10.25 uur richting Menenpoort trok. De belangstelling was enorm.





Jurgen Landuyt uit Oudenaarde, die met zijn familie afgezakt was naar Ieper, was één van de aandachtige toeschouwers. "Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de Eerste Wereldoorlog", vertelt hij. "En ik vond het belangrijk om mijn kinderen er vandaag bij te hebben. Dit is dan ook een unieke gebeurtenis. Vandaag wordt met de herdenking van honderd jaar Wapenstilstand een hoofdstuk afgesloten. In de toekomst zullen wij nog wel naar Ieper afzakken, maar het zal niet meer zo bewust in het kader van de Eerste Wereldoorlog zijn."





Het was ook de eerste keer dat Jurgen de Poppy Parade zag, en hij was onder de indruk. "Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen aan zouden deelnemen", klinkt het. "Ook mijn kinderen waren onder de indruk, vooral dan omdat ook scoutsleden deelnamen."





Geen 'gewone' Last Post

Ook Deborah Callewaert volgde de herdenking. Zij woont dan wel in Veldegem, maar is eigenlijk een Britse die intussen al achttien jaar geleden voor België koos. "Mijn beide overgrootvaders hebben in de Eerste Wereldoorlog gevochten", vertelt ze. "Voor mij is het belangrijk om te herdenken wat die mensen hebben gedaan. Ik kom regelmatig naar Ieper, maar dit is wel heel speciaal. Zoveel volk, dat zie je niet tijdens een doordeweekse Last Post. Maar het blijft voor Britten sowieso heel belangrijk om naar hier te komen."





Wat verderop tekenen ook Oost-Vlamingen Noël Hamerlinck en Patrick Demey present in het publiek. Zij maken deel uit van een groep die al de hele week in de regio vertoefde. "We zijn lid van een kampeerclub en staan met onze campers op een Ieperse camping", klinkt het. "Dat is ook onze uitvalsbasis. We hebben in de voorbije dagen al heel wat militaire begraafplaatsen bezocht, en ook deze ceremonie is echt de moeite waard. Al doen we zeker ook andere dingen nu we hier toch zijn - niet alles moet rond de oorlog draaien. We willen namelijk ook de plaatselijke horeca ontdekken."





Mocht u het nog niet doorhebben: het was drummen geblazen om iets van de plechtigheden onder de Menenpoort mee te pikken. Maar gelukkig konden toeschouwers alles ook volgen op een scherm op de Grote Markt, zoals bijvoorbeeld het vorstenpaar dat de Last Post bijwoonde om 20 uur.