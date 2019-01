“Hij reed haar met opzet dood”: ex van Sharon (22) beschuldigd van doodslag na crash tegen bus Gebrek aan remsporen en overdreven snelheid volgens onderzoeksrechter aanwijzingen dat chauffeur slachtoffer opzettelijk doodreed Hans Verbeke

15 januari 2019

16u54 20 Ieper De onderzoeksrechter in Ieper is ervan overtuigd dat Davy K. (29) uit Vleteren het ongeval waarbij Sharon Gruwez (22) uit Woesten om het leven kwam opzettelijk veroorzaakt heeft. De vrouw zat op 1 november 2018 als passagier in de BMW van haar ex toen die ’s nachts tegen een schoolbus knalde. Hij was stomdronken, reed te snel en heeft niet geremd.

Buiten zinnen van woede stapte Davy K. op 1 november ’s nachts een café binnen in Poperinge, waar Sharon Gruwez met vrienden genoot van een avondje uit. Davy en Sharon hadden een tijdje een relatie gehad. In het café kwam het tot een ruzie met de vrienden van de jonge vrouw. K. gebood haar mee te gaan met hem. Om de lieve vrede te bewaren - maar tegen het advies van haar vrienden in - ging Gruwez met hem mee. K. scheurde met zijn BMW de parking af. In de auto ontstond een fikse ruzie. Niet veel later crashte de BMW langs de N8 in Vleteren tegen hoge snelheid - zo oordeelde de verkeersdeskundige - tegen een geparkeerde schoolbus. Door de klap werd Gruwez uit het wrak geslingerd. De jonge vrouw stierf ter plaatse. Davy K. raakte lichtgewond. Hij had te veel gedronken en uit het onderzoek bleek ook dat de man niet geremd had.

“Geen ongeval maar moord”

Familie en vrienden hebben nooit geloofd dat het om een spijtig ongeval ging. Ze gingen uit van kwaad opzet en spraken over ‘moord’. Aanleiding waren niet alleen de omstandigheden van de klap, maar ook de woelige voorgeschiedenis in de wankele relatie tussen de automobilist en het slachtoffer. Zo werd K. vorig jaar nog veroordeeld tot zeven maanden voorwaardelijk en vierhonderd euro boete voor partnergeweld. Gruwez liep een kaakbeenbreuk op en verbrak de relatie toen K. een jaar geleden bij haar ook een trommelvlies kapotsloeg. Na haar dood stelde de familie zich bij het parket burgerlijke partij tegen de automobilist uit Vleteren.

Voldoende aanwijzingen

Het gerecht hield zich weken op de vlakte en stelde al die tijd dat de dood van Gruwez behandeld werd als een ‘gewoon’ dodelijk ongeval. Maar ondertussen zijn er te veel verklaringen in het dossier - onder andere van vrienden die na het ongeval spontaan naar de politie trokken - die de onderzoeksrechter onmogelijk kan negeren. In combinatie met de objectieve gegevens van het ongeval - hoge snelheid en geen remsporen - oordeelde de onderzoeksrechter nu dat er voldoende aanwijzingen zijn om K. in verdenking te stellen van doodslag.

De Vleternaar werd op 10 januari opgepakt en aangehouden. Dinsdag verscheen hij voor de raadkamer, die zijn aanhouding met een maand heeft verlengd.