"Hete maand juli maakt weinig verschil" NIET DRUKKER IN BELLEWAERDE, ONDANKS PRACHTIG WEER CHRISTOPHE MAERTENS

01 augustus 2018

02u38 0 Ieper Pretpark Bellewaerde blikt tevreden terug op de maand juli, al zorgde de hitte niet voor een topmaand. "Bij mooi weer trekken gezinnen liever naar de kust", zegt woordvoerster An De Ridder. De waterattracties bewezen hun nut, net als de cinemazaal waar een 4D-film wordt getoond. "Mensen zoeken er verkoeling wanneer het 's middags te warm wordt"

"Hitte of niet, tot nu toe is het een goed seizoen geweest", zegt woordvoerder An De Ridder. Bellewaerdepark heeft twee grote troeven als de temperatuur de hoogte ingaat. "Er zijn hier enkele waterattracties en veel bomen en natuur, wat voor heel wat schaduw zorgt. De splashes, zoals de Niagara, hebben op hete dagen nog meer succes."





Omdat juli traditioneel een iets kalmere maand is in het pretpark, is het uitkijken naar augustus. "De komende maand zal - zoals altijd- het seizoen maken of kraken, want dan hebben de meeste mensen verlof. De weersvoorspellingen zien er niet bovendien slecht uit." Tussentijdse bezoekersaantallen geeft het pretpark niet vrij. Maar om een idee te geven: vorig jaar kregen ze over heel het seizoen 750.000 mensen over de vloer. "Toen hadden we in mei de nieuwe attractie 'Dawson Duel' voorgesteld", zegt An. "Dat zorgt wel telkens voor meer bezoekers. Dat effect zullen we ook nu nog voelen. Maar we kunnen niet elk jaar met een nieuwe attractie naar buiten komen, dat is veel te duur."





Schuilen in cinemazaal

De warmte zorgde voor nog andere tendensen.





"Zo zie je dat er in de namiddag, het warmere moment van de dag, meer bezoekers naar onze nieuwe 4D-film 'The Son of Bigfoot' gaan kijken. Ze zoeken de koelte van onze cinemazaal op", zegt An. De dieren vergen ook ietsje meer werk bij hoge temperaturen. "Ze krijgen sowieso veel water, maar in die hitte wordt het water meer ververst en extra koel aangeboden. Daarnaast bieden we regelmatig hun eten aan in de vorm van ijsjes. De apen bijvoorbeeld krijgen stukjes fruit die in water zijn ingevroren. Daardoor krijgen ze tegelijkertijd vocht en voedsel binnen. Vorige week hebben we dat zelf gedaan voor de olifanten. Die kregen dan wel een serieuze blok ijs. De dieren kunnen schuilen voor de zon, want de schaduwplekjes zijn talrijk." Enkele attracties in het park kunnen lijden onder de hitte. "Als die veel staal bevatten of op perslucht werken, kunnen er wel problemen ontstaan, maar enkel als het warmer dan 35 graden is. Dat gebeurt gelukkig niet veel", klinkt het.





Bij warme temperaturen verkiezen echter veel mensen de kust boven het park. "En ook de goedkope reizen naar het zuiden zijn niet goed voor ons. Mensen komen hier met het gezin, iets wat ze ook doen als ze op reis gaan." Volgend jaar zullen de bezoekers echter ook in Bellewaerde kunnen zwemmen, want dan moet het aquapark de deuren openen.