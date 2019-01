‘Het beste van bij ons’ failliet Christophe Maertens

10u42 0 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de vzw ‘Het beste van bij ons’ failliet verklaard. De vereniging promootte meer dan dertig jaar streekproducten uit de Westhoek.

Curator Alain Vanryckeghem moet het faillissement van de vzw opvolgen. Freddy Laplace, die in november vorig jaar overleed, was de bezieler van ‘Het beste van bij ons’. Samen met Monique Decrop richtte hij de vzw op met als doel het promoten van het Westhoekstreekproduct. Later kreeg de vzw een subsidie om in heel de provincie actief te kunnen zijn. In 2015 werd die toelage stopgezet. De vereniging moest zijn activiteiten stopzetten en werd opgeslorpt door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). De POM nam de stock over.