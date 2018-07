"Heet, maar we zijn er geraakt" 60 FIETSERS KOMEN AAN OP MARKT NA TOCHT LANGS FRONTLIJN CHRISTOPHE MAERTENS

02 juli 2018

02u36 0 Ieper Op de Grote Markt in Ieper arriveerden gisteren een 60-tal fietsers die vier dagen daarvoor in Londen waren vertrokken. De rit langs de frontlijn werd georganiseerd door The Royal British Legion en het was de bedoeling geld in te zamelen voor de liefdadigheidsorganisatie. "Maar het was heet, heet, heet om te fietsen."

Onder de felle zon stopten gisteren om 17 uur een 60-tal fietsers die hadden deelgenomen aan een vierdaagse fietstocht van Londen naar Ieper. "Ze reden door Frankrijk en volgden de frontlijn van WO I", aldus Sophie Randles-Dunkley van The Royal British Legion. Die organisatie helpt gewezen personeel van het leger en hun familie.





Emotioneel

"Elke fietser verzamelde geld voor de organisatie. Enkele deelnemers zijn oud-militairen. Het was een leuke tocht, maar op bepaalde momenten werd het emotioneel. Enkele leden van de groep zijn familie van gesneuvelde soldaten die hier op de begraafplaatsen liggen. Maar iedereen is blij dat ze konden bijdragen aan de steun. Veel mensen denken dat hulp aan veteranen iets uit het verleden is, maar veel van hen en hun familie hebben onze hulp nu nodig."





De fietsers legden in totaal ongeveer 480 km af. "Er was een koppel bij op een tandem en die begonnen hun tocht in het noorden van Engeland. In Londen sloten ze zich bij ons aan, wat wel geweldig is."





Langs begraafplaatsen

Het was de tweede keer dat het Legion de trip op poten zet. "Vorig jaar was het om te oefenen, maar nu wilden we het toch ernstig aanpakken. In dit herdenkingsjaar rijden de deelnemers door de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en langs begraafplaatsen en monumenten. De regelmatige haltes worden becommentarieerd door Dan Hill, een Brits historicus. De tocht herinnert de ongelofelijke opofferingen van al die vochten tijdens WO I. Zo combineren de deelnemers hun liefde voor fietsen, hun steun aan The Royal British Legion, en hun passie voor geschiedenis."





The British Legion is onlosmakelijk met Ieper verbonden. Een tak van de organisatie is in de Kattenstad gevestigd en er is een shop op de hoek van de markt. "De enige die we hebben buiten de UK", klinkt het. "Maar de gemeenschap hier helpt ons heel erg."





De fietsers deden gisteren nog een laatste stop aan Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke en reden dan naar de Grote Markt in Ieper. Daar gooiden zich onmiddellijk enkelen van hen in het water van de fontein. "Het waren dan ook vier warme dagen", zegt Cherryl Sinclair, die deel uitmaakte van de logistieke ploeg en de tocht meereed. "Het was al warm bij de start en de temperatuur bleef maar stijgen. Maar we zijn er geraakt."





De fietsers werden opgewacht door schepen Jef Verschoore (CD&V). "Dit is een prachtig initiatief dat we als stad Ieper wel appreciëren", klinkt het.





Meer info op de website van The Royal British Legion: www.britishlegion. org.uk/get-involved/fundraise/london-to-ypres/