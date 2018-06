"Heb dieren net van gewisse dood gered" DIERENWELZIJN NEEMT VIER HONDEN IN BESLAG EIGENAAR BIJT VAN ZICH AF HANS VERBEKE

05 juni 2018

02u58 0 Ieper Walter Arfeuille is zijn vier honden kwijt. Plus zijn Spaanse ratjes, woestijnmuizen en parkieten. Allemaal in beslag genomen door de dienst Dierenwelzijn. "Verwaarloosd? Helemaal niet. Dit heeft me tot in het diepst van mijn ziel geraakt", zegt de krachtpatser uit Vlamertinge.

Dat er mensen de toegang tot zijn woning langs de Bellestraat forceerden, daar ligt hij naar eigen zeggen niet wakker van, maar het steekt Walter Arfeuille (65) wel dat de dienst Dierenwelzijn zijn dieren meenamen bij de inval. "Ze hebben bewust gewacht tot er niemand was", zegt Walter.





Inval

"Enkele uren voordien was ik met drie atleten vertrokken naar het wereldkampioenschap Powerliften in Malta. Plots werd ik gebeld door één van mijn dochters. Ze had een telefoontje van de politie gekregen, en vertelde me dat er een inval was geweest in mijn huis. Bij de inval werd mijn slot geforceerd, dat ze nadien door een nieuw exemplaar hebben vervangen. De sleutel hebben ze vervolgens in de brievenbus van mijn dochter Reinhilde gestopt, die mee was naar Malta. Volgens het parket kwam de inval er omdat er vermoedens waren dat Arfeuille zijn dieren verwaarloost. "De leefomstandigheden van de honden zouden slecht zijn geweest", klinkt het. Arfeuille beweert nu het tegendeel. "Ik bezat vier honden. Stuk voor stuk dieren die ik van een gewisse dood heb gered en die hier een rustige oude dag konden beleven. Mijn oudste hond, een labrador, is 17 jaar oud. Da's een bijzonder hoge leeftijd voor zo'n dier. Hij is ziek en eet nog nauwelijks. Nogal logisch dat hij uitgemergeld lijkt. Nochtans krijgen mijn dieren goed te eten: geen hondenbrokken, maar levers en harten van koeien, veel gezonder dan die brokken. Ze smikkelen dat het een lieve lust is, behalve mijn labrador dan. Tot vrijdag had ik ook nog een mastino napoletano, een stafford en een bull terriër. Allemaal brave beesten die ik doodgraag zie. Net als mijn twintig Spaanse ratjes, mijn zes woestijnmuizen en twee parkieten. Ook die zijn allemaal meegenomen."





Vitten

Volgens Arfeuille ligt de wijkinspecteur van Vlamertinge aan de basis van de inval. "Sinds hij werd aangesteld, zijn de problemen begonnen voor mij. Er was altijd wel iets waarover hij begon te vitten. Het lijkt wel alsof ik in zijn ogen niks goed kan doen."





Arfeuille vreest dat het slecht zal aflopen met zijn dieren. "Ik vrees dat men geen thuis zal vinden voor de honden en dat hen daarom een spuitje wacht. Dat zou jammer zijn. Het zijn oude dieren - de jongste is ook al acht jaar oud - en één van hen is blind. Maar intussen kende dat beest de situatie bij mij zo goed dat hij nergens meer tegen liep. Hopelijk bezorgt men mijn dieren terug, zodat ze hier verder in alle rust hun oude dag kunnen slijten", besluit Arfeuille.