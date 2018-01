"Handzame niet onderschatten" 27 januari 2018

03u44 0

Voetbal derde provinciale A

Ploegsteert kreeg vorig weekend, thuis tegen Hooglede, een unieke kans om zich in het titeldebat te mengen en de competitie nog meer spankracht te geven, maar slaagde niet in zijn opzet.





"We verdienden het niet om te verliezen tegen Hooglede", aldus Ludovic Sieuw. "Een gelijkspel was zeker op zijn plaats geweest. Na 20' stonden we al met 0-2 in het krijt. Twee formidabele treffers. Na die 0-2 namen we de match in handen en haalden we de bovenhand. Helaas kwamen we niet dichter dan de aansluitingstreffer. Vooral dan omdat onze laatste pass in de tweede helft te onnauwkeurig was. Ondanks de nederlaag blijven we de tweede periode aanvoeren. Als we onze twee resterende matchen van die tweede periode winnen, hebben we een eindrondeticket beet. Het liefst pakken we dat al dit weekend in Handzame, want de slotspeeldag van de tweede periode staat pas in maart, met voor ons een match in De Panne, geprogrammeerd. Bizar, toch. Misschien zijn we tegen dan onze topvorm kwijt. We mogen Handzame zondag niet onderschatten. Getuige hun gelijkspel van vorig weekend tegen Veurne." (BPW)