'Guardians of the fallen' 02u40 0

Op donderdag 25 januari is er in de leeszaal van het kenniscentrum van het In Flanders Field Museum in Ieper een avondseminarie rond WO I. De lezing, die begint om 19.15 uur, heeft als titel 'Guardians of the fallen' en wordt gebracht door dr. Glyn Prysor en Andrew Featherston van de Commenwealth War Graves Commission. "Na de oorlog moest worden begonnen met het begraven van de doden en het maken van oorlogsbegraafplaatsen", klinkt het. "Ieper werd dan ook de thuisbasis voor de mensen van het IWGC, nu bekend als de Commonweath War Graves Commission." De lezing geeft een beeld van het werk en leven van de 'guardians of the fallen'. De lezing is gratis toegankelijk voor al de geïnteresseerden, de voertaal is Engels. De voordracht kadert in het project 'Gateways tot he First World War', een samenwerking tussen IFFM en de Universiteit van Kent. (CMW)