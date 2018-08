"Groot geworden dankzij onze koppigheid" ECOLOGIE EN VEGANISME CENTRAAL OP IEPERFEST CHRISTOPHE DECONINCK

08 augustus 2018

02u43 0 Ieper Vort'n Vis vzw en Genet Records vzw organiseren dit weekend voor de 26ste keer samen het Ieper Hardcore Festival. "Dankzij onze inspanningen om het zo ecologisch mogelijk te houden en de gestage groei van het festival hebben we ook de Ieperlingen kunnen overtuigen van ons concept", zegt organisator Davy Bauwen.

Ieperfest, zoals het festival ook wel genoemd wordt, vond voor het eerst plaats in 1992 in café De Vort'n Vis, toen nog op de Vismarkt. In de daaropvolgende jaren heeft het festival verschillende locaties in en rond Ieper gekend. In 2008 besloot de organisatie de tenten op te slaan op de weiden op de Poperingseweg, wat sindsdien de vaste stek is geworden. "In de loop van de jaren zijn we het 'Mekka van de hardcore' geworden. Dat mag niet verbazen, want Ieperfest is het langstlopende underground hardcore-festival", verklaart mede-organisator Davy Bauwen trots. "In de jaren '90 keken veel mensen vreemd op toen ze plots grote drommen hardcorefans in de binnenstad zagen opdoemen, maar ondertussen hebben de Ieperlingen, het stadsbestuur en de lokale middenstand onze getatoeëerde muziekliefhebbers in de armen gesloten."





Overdekte podia

Volgens Davy ligt de verklaring daarvoor bij de grondslag van het festival. "We blijven koppig vasthouden aan onze doe-het-zelf-mentaliteit en serveren louter veganistische keuken. Maar ook door de gestage groei en vooral onze inspanningen om het festival zo ecologisch mogelijk te houden, hebben de Ieperlingen hun mening tegenover ons festival herzien."





De organisatie wil verder bouwen op het succes van de vorige jaren en heeft daarom besloten niet veel meer te sleutelen aan de formule. "Ook dit jaar zijn er meerdere podia, maar het grote podium in de buitenlucht laten we sinds vorig jaar achterwege omdat de fans ons duidelijk hebben gemaakt dat ze wilden terugkeren naar de intiemere en vooral intensere sfeer tijdens de concerten, net als in de begindagen. Drie overdekte podia biedt ook meer schuilmogelijkheden bij slecht weer, iets waar het festival een patent op lijkt te hebben, want ook vorig jaar werd het festival niet gespaard van hevige regen. Het vierde podium is de ondertussen beruchte 'More Than Music'-tent, waar we stands van ngo's en allerlei initiatieven rond ecologie, duurzaamheid, mensen- en dierenrechten, veganisme zetten en waar dit jaar ook de verkoopsstandjes met t-shirts en albums zullen staan."





Misfits

Ook voor deze editie is de organisatie erin geslaagd een gevarieerde affiche samen te stellen, met 77 bands, van punkrock en hardcore tot death metal. Blikvangers zijn onder andere de Amerikaanse Hare Krishna-band Shelter, de stonerformatie High on Fire, de imposante Misfits-gitarist Doyle Wolfgang von Frankenstein en heel wat oud-gedienden, zoals de Cockney Rejects, Doom, Converge, Comeback Kid, Conflict, Jasta en Merauder. "Voor ieder wat wils," verzekert Davy.





Meer info op www.ieperfest.com.