'Groenste Festival' Ieperfest wordt nog groener 10 augustus 2018

02u42 0

Ieper Hardore Festival, bekend om zijn ecologische aanpak, gaat nog een groen stapje verder.





In het verleden sleepte Ieper Hardcore Festival verschillende prijzen in de wacht, zoals het 'Groenste Festival in Vlaanderen' en zelfs de 'Lifetime Achievement Award' van OVAM als Groenste Festival voor hun jarenlange inspanningen. "Maar we willen de lat nog hoger leggen", zegt mede-organisator Frank Verschoore. "Intussen installeerden we 'droge toiletten' (met zaagsel in plaats van spoelwater, red.), hebben we het gebruik van de zonnepanelen geoptimaliseerd, warmen we het water op met pelletkachels en hebben we de eco-camping uitgebreid. Verder serveren we uitsluitend veganistische maaltijden en zijn onze pintglazen en frietbakjes herbruikbaar. Onze 'Ieperfest Garden', waar onze vrijwillig(st)ers gedurende het jaar zelf groenten kweken, verdient overigens ook een vermelding. En maaltijden voor artiesten worden bereid met groenten uit onze tuin." De toekomst zal uitwijzen of Ieperfest ook voor deze inspanningen beloond wordt. (DCH)