"Graven al 100 jaar tiptop in orde" EXPO BELICHT ONDERHOUD WOI-BEGRAAFPLAATSEN CHRISTOPHE MAERTENS

27 april 2018

02u55 0 Ieper De begraafplaatsen van de Belgische Commonwealth War Graves Commission (CWGC) worden al 100 jaar met zorg en toewijding onderhouden. Dat is het thema van een nieuwe expo. Intussen lanceert de CWGC een grootschalig restauratieproject. 24 kerkhoven in de Ieperboog krijgen een opknapbeurt.

In het CWGC-centrum langs de Menenstraat in Ieper loopt momenteel de tentoonstelling 'A century of caring'. "In die expo blikken we terug op 100 jaar onderhoud van de Belgische CWGC-sites", vertelt woordvoerster Louise Dujardin. De bezoekers krijgen te zien hoeveel werk dat onderhoud kost. De expositie vertelt ook het verhaal van de bouw van de begraafplaatsen na de Eerste Wereldoorlog én het verhaal van de restauratieprojecten die dit jaar nog plaatsvinden.





Want de tentoonstelling kondigt meteen ook een nieuw project aan. 24 Commonwealth-begraafplaatsen in de Ieperboog krijgen een grondige opknapbeurt, mede dankzij de Vlaamse subsidies van 3,9 miljoen euro. Het project bestaat uit vijf fasen en loopt pas af in 2022. Een eerste fase is achter de rug en in mei begint een volgend stadium. Dan worden volgende kerkhoven aangepakt: Spoilbank Cemetery, Birr Cross Road Cemetery, New Irish Farm Cemetery, Reninghelst New Military en Westoutre British Cemetery. "Het beschermen van de soms meer dan 100 jaar oude begraafplaatsen is ook het bewaren van de herinneringen aan diegenen die er begraven liggen. Zo kunnen we ook in de toekomst de mensen herdenken die het leven lieten voor onze vrijheid", aldus Sarah Camerlynck, verantwoordelijke voor de restauratieprojecten.





Kleurenpalet behouden

De werken op de begraafplaatsen bestaan voornamelijk uit het restaureren van omheiningsmuren en van gereedschapshuisjes, kapellen en schuilgebouwen. "Elke baksteen of natuursteen wordt er heel voorzichtig uitgenomen", klinkt het. "Als het mogelijk is, wordt de steen hersteld en opnieuw gebruikt. Nieuwe bakstenen worden nog steeds met de hand gemaakt en gebakken in een ringoven. Daarna worden de stenen gekozen aan de hand van hun kleur. We willen bij de restauratie het kleurenpalet van 100 jaar geleden zo goed mogelijk benaderen." De herstellingen worden uitgevoerd in de werkplaats van de CWGC in Ieper. Gisteren was daar bijvoorbeeld schilder-beeldhouwer Yves Delplace aan de slag. Ook de oude bomen op de begraafplaatsen blijven waar ze zijn. Vergroeide wortels worden niet afgezaagd, maar omgeleid.





Nooit vergeten

Sir Tim Laurence, vicevoorzitter van de CWGC, is verheugd. "De begraafplaatsen moeten zo goed mogelijk trouw blijven aan hun doelstelling: het verzekeren dat diegenen die hun leven lieten nooit worden vergeten." De tentoonstelling is gratis en vrij te bezichtigen in het CWGC-informatiecentrum in Ieper. Het centrum is elke weekdag open van 13 tot 21 uur, behalve op maandag. Op vrijdag en zaterdag is het centrum open van 10 tot 21 uur.