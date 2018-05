"Goddank raakte niemand gewond" AVONTUUR MET OP HOL GESLAGEN PAARDEN ZINDERT NOG NA BIJ EIGENAARS HANS VERBEKE

15 mei 2018

03u17 0 Ieper In de wei van José Desodt (72) en zijn vrouw Noëlla Sinaeve (67) in Voormezele kwamen gisteren drie paarden op hun positieven die zondag bij de start van de Kattestoet op hol sloegen en in moerasgebied terechtkwamen. "Ze mankeren niks, ondanks hun avontuur", zegt Noëlla. "We zijn vooral blij dat ze niet via de straat zijn gevlucht, waar het krioelde van de mensen."

Al dertig jaar organiseren José Desodt en Noëlla Sinaeve huifkarrentochten en nemen ze met hun paarden deel aan zowat elke stoet die in de Westhoek uitgaat. Noëlla is zelfs sinds enkele jaren paardenregisseur van de Kattestoet. Uitgerekend daar ging het zondag mis. "Vier van onze haflingerpaarden zouden de grote kasteelwagen trekken, de andere drie de Vaubanwagen. Net toen die laatste moesten ingespannen worden, begon op enkele meter afstand plots een harmonie te spelen. Dat gebeurde bijzonder luid, waardoor onze drie ruinen het op een lopen zetten."





Geen verwijt

Iedereen schrok zich een hoedje. "Ik verwijt de muzikanten niks maar het was een hels karwei om de paarden te kalmeren en terug te halen", zegt Noëlla. José Vancoillie (67) uit Wijtschate, die als menner mee was voor de paarden, sprong de dieren achterna in het moerasgebied bij de Leopold III-laan. "Ikzelf ben via de andere kant gegaan, door de struiken", vertelt Noëlla. "Twee dieren begrepen snel dat ze zich moesten wegmaken en keerden bijna op eigen kracht terug. Maar de derde ruin, Unger, wilde van geen liefde weten. Het dier zakte weg en na verloop van tijd leek het de overlevingsstrijd te staken. We zijn alles blijven geven om dat te vermijden."





Kopje onder

"Nu en dan kon Unger een paar meter opschuiven maar het duurde een hele tijd voor er eindelijk schot in de zaak kwam. Op bepaalde momenten stak alleen nog het hoofd van Unger boven water. José en ik zijn verschillende keren kopje onder gegaan. Je doet met zo'n paard nu eenmaal niet wat je wil. We incasseerden ook alle twee een flinke trap, gelukkig zonder al te zware gevolgen."





Materiaal verloren

Ook de brandweer deed haar duit in het zakje bij de evacuatie van het paard. "De eerste zorg ging naar onze dieren maar intussen weten we ook dat er flink wat materiaal is verloren gegaan, om de dieren vast te maken bijvoorbeeld. José en ik speelden alle twee onze schoenen kwijt en onze mobiele telefoons doen het niet meer door het onverwachte natuurbad."





"Wat me wel een beetje stoort, is dat vele omstaanders niks deden om de paarden tijdens hun vlucht tegen te houden. Nogal wat mensen stonden te filmen met hun smartphone en ik moest meer dan eens echt aandringen om door te kunnen. Nee, zo'n avontuur willen we nooit meer meemaken."