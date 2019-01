“Financiële ruimte om te investeren is beperkt” Nieuw stadsbestuur wil bevolking betrekken bij opstellen meerjarenplan Christophe Maertens

25 januari 2019

16u18 0 Ieper “Ondanks de rooskleurige berichten in het verleden over de financiële toestand, is de ruimte om te investeren beperkt.” In Ieper stelde het nieuwe stadsbestuur vandaag haar beleidsplannen voor. De ontwerpnota bevat 205 actiepunten verwerkt in acht krachtlijnen. Het stadsbestuur zegt de bevolking te zullen betrekken bij het opmaken van een meerjarenplan.

Het nieuwe Ieperse stadsbestuur stelde vandaag haar nieuwe beleidsplannen voor. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) begon meteen met een nuchtere vaststelling. “Ondanks de rooskleurige berichten in het verleden over de financiële toestand van de Ieperse stadskas, is de realiteit ontnuchterend. De ruimte om te investeren blijkt beperkt.”

“Deze vaststelling is een eerste belangrijke uitdaging voor het nieuwe stadsbestuur. Er zitten nog heel grote dossiers in de pijplijn, zoals de heraanleg van de Leet, de dorpskernen van Boezinge en Vlamertinge en de renovatie van de Lakenhalle. We zullen slim en duurzaam moeten omgaan met de centen van de Ieperling. Verwacht dus wel ambitie en geen dure prestigeprojecten.”

De nieuwe bestuursploeg stelde een ontwerpnota op met in totaal 205 actiepunten. “Wellicht kunnen we niet alles in zes jaar uitvoeren, maar we zullen de bodem wel vruchtbaar maken. We kiezen voor de lange termijn en voorzien de middelen om dat mogelijk te maken, ook na deze bestuursperiode.”

De ontwerpnota steunt op 8 krachtlijnen. Een daarvan is de betrokkenheid van de Ieperlingen. “We kiezen resoluut voor de weg van dialoog met de bevolking”, aldus Talpe. “We gaan het meerjarenplan opstellen met feedback van onze stadsgenoten. Onder de noemer ‘Ik vraag het aan…de Ieperlingen’ lanceren we op 14 februari een bevraging. Dat zal zowel digitaal als op papier gebeuren.”

Een ander belangrijke krachtlijn is een bereikbaar Ieper waar iedereen zijn weg vindt. “Prioritair wordt het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Daarbij willen we een plan opmaken waarbij we op een slimme manier de uitdagingen aangaan zonder dat de auto taboe wordt.” In het ontwerp staat te lezen dat het stadsbestuur niet kiest om Ieper op te delen in zones. Daarnaast wil het stadsbestuur, in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de files aan de stationsbuurt aanpakken.

Talpe en haar team willen werk maken van een stad waar het goed wonen is. “De heraanleg van de Leet, Het Sint-Maartensplein en het Astridpark zal het sluitstuk vormen van de grote infrastructuurwerken in de stad. Ondertussen tekenen we ambitieuze plannen uit voor de ontwikkeling van de ‘strategische spie’, de zone tussen de Rijselpoort en de Dikkebusseweg. Op vlak van veiligheid wil de stad inzetten op een uitgebreider antidrugsbeleid en het inzetten van gerichte camerabewaking. De stad wil ook een groene gordel creëren. In de ontwerpnota is er daarnaast sprake van een warm Ieper. “We dragen gelijke kansen voor iedereen hoog in het vaandel”, klinkt het. “In strijd tegen de (kinder)armoede willen we door een betere detectie kort op de bal spelen.”