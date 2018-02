"Fijn om in de kijker gezet te worden" VASTGOEDMAKELAARS UIT IEPER EN DIKSMUIDE DEZE WEEK IN HUIZENJAGERS OP VIER CHRISTOPHE MAERTENS

03 februari 2018

03u14 0 Ieper Volgende week zijn makelaars Frédéric Verslyp uit Ieper, Els Pecceu en Diego Cauwelier, beiden uit Diksmuide, te zien in het Vier-programma Huizenjagers. Ze strijden om de titel van beste makelaar. "Het was in ieder geval een toffe ervaring en ik heb mijn collega's beter leren kennen", aldus de Ieperse huizenverkoper.

Frédéric Verslyp (38) uit Ieper is zaakvoerder van Partners in Vastgoed langs de Diksmuidestraat in Ieper. De makelaar vond het geen probleem om mee te werken met het tv-programma, integendeel. "Het programma plaatst ons kantoor eens in de kijker, wat wel fijn is natuurlijk. We vieren trouwens dit jaar ons 20-jarig bestaan. De programmamakers kwamen bij ons terecht nadat ze blijkbaar wat onderzoek hadden gedaan. Ze hielden rekening met ons aanbod en gingen ook bij een paar notarissen ten rade. Daarna kreeg ik samen met enkele mensen van ons bureau een Skype-interview van zo'n drie kwartier. Een week of twee later kregen we plots het bericht dat we mochten deelnemen." In het programma moeten de makelaars een huis zoeken voor een klant. "Dat is eigenlijk niet echt wat we doen in het dagelijkse leven. Normaal tekenen we een contract voor een huis en plaatsen we dat online om het te verkopen."





Duurdere huizen

De opnames duurden vier dagen. "Het was een zeer hectische periode, want we zaten net met de verhuis van ons kantoor. Een shoot duurde immers drie uur. Je moest eerst het pand tonen aan de mensen die kwamen kijken, waarop een interview volgde met ons en met de kandidaat-kopers. Maar kom, het was de moeite waard."





Huizen verkopen in de Westhoek is een uitdaging, vertelt Frédéric. "Omdat veel mensen een woning zoeken van rond de 250.000 euro met alles erop en eraan. Als er zo'n huis te koop staat, dan is het binnen een week de deur uit. De laatste zeven jaar is een huis duurder geworden in Ieper dan in Kortrijk. Een rijwoning in Ieper is ook even duur als een rijwoning in Roeselare, want de stad spreekt meer en meer aan. Ook alles wat in Heuvelland te koop komt, wordt bekeken. Er is vraag naar landelijke woningen, want die worden schaarser en schaarser."





Collega's

Frédéric is in het programma te zien samen met vastgoedmakelaars Els Pecceu van kantoor Broker uit Diksmuide en met Diego Cauwelier van Diksimmo, eveneens uit Diksmuide.





"Je leert je collega's eens op een andere manier kennen", weet Frédéric. "Want als je eens dertien uren samenzit, ga je automatisch ook over andere zaken beginnen te praten dan het werk. Ook heb ik ontdekt dat we allemaal gelijkaardige verzuchtingen hebben over het werk, wat wel een geruststelling is (lacht)."





Toffe ervaring

Diego Cauwelier van Diksimmo vond het een eveneens een hele toffe ervaring. "Het was een intensieve week, maar het was wel plezant", klinkt het. "Ik kreeg de opdracht een woning te zoeken rond Wervik. Dat was wel een uitdaging, want het is een beetje buiten onze regio. We zijn er echter toch in geslaagd om de opdracht tot een goed einde te brengen."





De afleveringen van Huizenjagers met Frédéric Verslyp, Diego Cauwelier en Els Pecceu zijn te zien van maandag 5 tot donderdag 8 februari, telkens om 19.45 uur op Vier.