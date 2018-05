"Een akelige belevenis" 40 BEZOEKERS ZITTEN UUR VAST IN ATTRACTIE IN BELLEWAERDE ERIK DE BLOCK EN ALEXANDER HAEZEBROUCK

07 mei 2018

02u32 0 Ieper Veertig mensen hebben gisterenmiddag een uur vastgezeten in attractie El Volador in Bellewaerde. Door een technisch defect bleef de attractie hangen op vier meter boven het opstapplatform. "Vooral voor onze kindjes was dit een akelige belevenis", vertelt een gezin uit Frankrijk.

"Mijn vrouw zat samen met ons zoontje op de attractie doen die rond 13.45 uur plots stopte", vertelt de vader van een gezin uit Frankrijk dat gisteren in de zomerse temperaturen kwam genieten van een dagje Bellewaerde. Wat een fijne dag moest worden, eindigde in mineur. "Gelukkig raakte niemand gewond, maar we hebben wel allemaal schrik gekregen van zulke attracties. Het personeel deed zijn best, al vonden we dat niet iedereen ons even goed gerust stelde."





Evacuatie

De hulpdiensten snelden naar Bellewaerde. Even werd ook het provinciaal rampenplan afgekondigd. De getroffen bezoekers kregen water terwijl ze wachtten om bevrijd te worden. "Omdat ze op vier meter hoogte zaten, konden we hen niet zelf evacueren", legt woordvoerster An De Ridder van Bellewaerde uit. "Daarom hebben we de brandweer gebeld. Die is naar hier gekomen met drie ladderwagens. Een voor een werden de slachtoffers uit hun zitje gered en naar beneden gehaald, in samenwerking met de technische dienst van Bellewaerde. De evacuatie heeft iets meer dan een uur geduurd. Uiteraard hebben we eerst kinderen en vrouwen uit de attractie gehaald. Omdat het zo'n warm weer was, hebben we de bezoekers getrakteerd op een gratis ijsje. Ze kregen ook allemaal een pet van het pretpark om zich te beschermen tegen de zon en die mochten ze houden."





Niet eerste keer

Niemand raakte gewond tijdens het incident op El Volador. De attractie heeft eerder al eens problemen veroorzaakt in het park. In 2006 kwamen al eens dertien bezoekers vast te zitten op de attractie en in 2013 zaten zeven bezoekers vast op El Volador. Toen had het koude weer ervoor gezorgd dat er ijs was gevormd op de remschijven. Gisteren ging de attractie na een technisch defect automatisch in veiligheidsmodus en kwam rechtop tot stilstand. Wat er precies is fout gelopen, is nog onduidelijk. De attractie werd onderzocht en was gisteren niet meer toegankelijk voor het publiek. "Zo'n evacuatie oefenen we jaarlijks met de brandweer. Daardoor wist iedereen wat hij moest doen en ontstond er geen paniek."





Wanneer El Volador opnieuw open kan, is nog onduidelijk.