"Dirigent is niets zonder zijn muzikanten" NICO LOGGHE STAAT AL 25 JAAR AAN HET ROER VAN YPRIANA CHRISTOPHE MAERTENS

Ieper Dirigent Nico Logghe (45) staat al 25 jaar lang aan het hoofd van de Ieperse Koninklijke Harmonie Ypriana. Om dat te vieren brengt de harmonie morgen in Het Perron een stuk dat topcomponist Piet Swerts speciaal voor Nico Logghe heeft geschreven. "Ik ben heel fier, maar het is het orkest dat mij heeft gebracht waar ik nu sta", zegt de dirigent.

Een dirigent die een kwarteeuw lang aan het hoofd staat van een harmonie, tegenwoordig is dat geen evidentie meer. Behalve bij Ypriana. Nico Logghe staat er al 25 jaar aan het roer en als het aan hem ligt, zou hij er graag nog zoveel mogelijk jaren bijdoen. Logghe studeerde als jonge gast trompet en vervoegde op 10-jarige leeftijd de rangen van de toenmalige harmonie van Picanol. "Twee jaar later werd ik lid van Ypriana", klinkt het. "In die tijd stond er nog een militaire kapelmeester aan het hoofd van een harmonie, en in Ieper was dat ook zo." In 1992 werd die kapelmeester het slachtoffer van een hartinfarct en kreeg Nico als jonge man de kans het orkest onder zijn hoede te nemen. In korte tijd tilde hij het orkest naar een hoger niveau. "We hadden toen al een heel sterke jeugddynamiek en we boekten successen met onze jeugdharmonie. Zo werden we in 1999 wereldkampioen jeugdharmonieorkesten in Zurich. We zijn blijven verder werken op het succes. Aanvankelijk waren er nog wat frustraties omdat we in Ieper weinig aan bod kwamen, maar ook dat is ondertussen fel veranderd. Jan Victoor, het toenmalig hoofd van de Ieperse Cultuurdienst, gaf ons verschillende kansen om in onze stad te spelen. In 1998 brachten we op de Grote Markt de Ouverture 1812 van Tsjaikovksi, wat heel indrukwekkend was." Ondertussen is de harmonie gegroeid tot een orkest met zo'n honderd musicerende leden. Er waren samenwerkingen met onder meer Wannes Capelle en Ozark Henry. Ook stond Ypriana een paar keer op het Dranouter Festival en tijdens Nekka-Nacht 2012 speelde het orkest de begeleiding voor Willem Vermandere, Raymond van het Groenewoud en Liesbeth List.





Nico Logghe, dirigent van de Koninklijke Harmonie Ypriana. Hij is ook directeur van de Ieperse muziekacademie.

Flexibel

"We proberen met het orkest drie belangrijke dingen te doen. Ypriana wil vooral harmoniemuziek brengen. De laatste dertig jaar werd daarvoor immers een schitterend repertoire geschreven. We proberen dat soort muziek open te trekken naar een heel breed publiek. Anderzijds doen we ook wel het marcherende gedeelte. We zijn immers nog altijd de stadsharmonie van Ieper en hebben dus wel wat verplichtingen. En daarnaast zijn we heel flexibel, in de zin dat we heel wat cross-overprojecten doen."





Teamwerk

De dirigent is naar eigen zeggen zelf verbaasd dat hij het al 25 jaar volhoudt. "Ik ben blij dat ik de kans kreeg om dirigent te worden, maar ik heb het zelf moeten waar maken. De eerste tien jaar deden we bijna alles met twee mensen. Nu hebben we een goed bestuur en doe ik alleen nog het artistieke gedeelte. Het is ook de verdienste van dat bestuur dat ik hier nog ben. Dankzij Ypriana heb ik wel een carrière kunnen uitbouwen. Het orkest heeft mij gebracht tot waar ik nu sta. Voor mij verschilt het leiden van een academie (Nico Logghe is al zes jaar directeur van de Ieperse academie, nvdr) niet zoveel met het dirigeren van een orkest. Als directeur ben je niets zonder een goed team, en als dirigent ben je niets zonder je muzikanten. Het is mijn verantwoordelijk dat ze vertrouwen krijgen en dat ze een ploeg vormen. Ik ben fier dat ik hier nog sta. Als je nu ziet hoe vaak jonge dirigenten van orkest veranderen, vind ik dat een beetje jammer."





Toots

"Of ik nog van dingen droom voor het orkest? Ach, je moet realistisch blijven. We hebben al met grote namen gespeeld en hebben al heel wat bereikt. Ik had graag eens iets gedaan met Toots Thielemans, maar dat is natuurlijk niet meer mogelijk. Ik zou al blij zijn dat we de dingen kunnen blijven doen zoals we nu bezig zijn."





Logghe wordt voor zijn voortreffelijke staat van dienst nu zaterdag in de bloemetjes gezet. Topcomponist Piet Swerts - die ook A Symphony of Trees componeerde, het stuk dat in september in de Ieperse Sint-Maartenskathedraal werd gebracht - heeft een stuk gecomponeerd voor de Ieperse dirigent. Dat zal nu zaterdag te horen zijn in Het Perron in Ieper tijdens het eindejaarsconcert van de harmonie.